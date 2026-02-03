自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

半世紀神作終於來了！《萬世巨星》首度登台只演4天

〔記者鍾志均／綜合報導〕橫掃全球逾半世紀的傳奇之作《萬世巨星》終於要來台灣了！這齣被譽為「搖滾音樂劇原點」的經典，確定今年夏天首度重磅登台。

《萬世巨星》被譽為「搖滾音樂劇原點」的經典。（寬宏提供）《萬世巨星》被譽為「搖滾音樂劇原點」的經典。（寬宏提供）

《萬世巨星》出自音樂劇大神Andrew Lloyd Webber × Tim Rice的黃金組合之手，當年一問世就徹底打破百老匯規則：「用搖滾樂講耶穌的故事，還從『猶大』的視角切入。」

《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》、《Gethsemane》至今仍是劇場神曲，影響力甚至橫跨流行音樂與影視圈，連電影版Jesus Christ Superstar都成為一代經典。

這次來台的是拿下奧立佛獎肯定的全新重製版，舞台視覺全面現代化、編舞更狂、樂團能量直接開到最大，被英國媒體形容為：「像天啟降臨的音樂劇現場。」

《萬世巨星》台灣巡演海報。（寬宏提供）《萬世巨星》台灣巡演海報。（寬宏提供）

這次《萬世巨星》亞洲巡演把「台北」列為重要一站，演出地點選在台北國家戲劇院，時間落在2026年6月18日至21日，僅4天限定。

對照這齣作品曾在倫敦西區連演八年、締造3000多場紀錄，如今「只演4天」反而讓票房戰火提前點燃，購票可洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中