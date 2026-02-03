自由電子報
娛樂 音樂

袁惟仁病逝台東 愛女感傷祈願：下輩子牽我走紅毯

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作人、音樂評審「小胖老師」袁惟仁，昨（2日）病逝台東，女兒袁融以他生前為王菲創作的《旋木》作為思念，引用歌詞提到：「音樂停下來你將離場，我也只能這樣。」這輩子父親陪伴她的日子不多，她感傷祈願：「下輩子還做你女兒，下輩子看著我長大、牽我走紅毯，在這個世界上讓我愛你久一點！」

袁惟仁女兒談到：「我最親愛的爸比，人們眼裡才華洋溢的小胖老師。有記憶以來，就很排斥自己的爸爸是藝人，好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你。」

袁惟仁（右）過世，女兒希望下輩子還能當他女兒。（翻攝自IG）袁惟仁（右）過世，女兒希望下輩子還能當他女兒。（翻攝自IG）

過去袁惟仁寫過許多經典歌曲，像是《征服》、《夢一場》、《執迷不悔》等，女兒袁融說：「歌單裡有數不清的你的作品，YT搜尋紀錄你也總是在第一。突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。」

分享小時候和爸爸的合照，袁融說：「你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切。小的時候你教我彈吉他，看不懂五線譜的你在白紙上寫下簡譜。後來你花錢讓我去學鋼琴，我看懂五線譜了，『好棒！』、『真棒！』、『我女兒最棒了！』你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」

袁融希望能繼續練好爸爸最喜歡的吉他。（翻攝自IG）袁融希望能繼續練好爸爸最喜歡的吉他。（翻攝自IG）

愛漂亮的袁融突然動念：「以後不做指甲了，你最愛的吉他我會繼續彈下去。」網友則紛紛安慰袁惟仁女兒，幫她加油打氣，還有不少網友留言：「抱抱！」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

