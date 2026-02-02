啦啦隊女神藏了一年！25歲生日公開新身份 韓國「狐狸電眼」也來了

林沁《數到七》MV回到故鄉高雄拍攝。（首湛創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「啦啦隊女神」林沁日前迎來25歲生日，單曲《數到七》MV也正式曝光，她特別回到故鄉高雄拍攝，此外，更邀請到曾幫2PM尼坤（Nichkhun）拍過MV的韓國啦啦隊「水原女神」金吉娜友情客串，畫面溫馨唯美。

來自港都的林沁，名字諧音正是「07」，與高雄的電話區碼不謀而合，也讓出道歌曲《數到七》多了一層命定色彩。她分享，這支MV充滿自己的成長記憶，「很多地方是我小時候去過的地方，我國中開始就北漂讀書，現在回來看看，真的變化很大。」

她特別提到西子灣，回憶小時候媽媽常帶著她和弟弟玩沙，玩完後再到附近黑輪攤，一邊吃黑輪、一邊看夕陽。多年後再次站在同一個地方，卻是在拍攝人生第一支MV，「同樣的景點，不同的年紀，做著不一樣的事情，那一刻真的覺得自己長大了。」

林沁在25歲生日當天發片，也受到經紀公司全力力捧，成為首位在大巨蛋秀泰影城舉辦記者會的歌手，不僅搶先開箱大巨蛋秀泰，更斥資在北、高秀泰影城投放大規模映前廣告，1月搭配《冠軍之路》，2月接續《功夫》上映曝光；同時也在大巨蛋秀泰二樓挑高景觀大廳設置巨型 LED 螢幕輪播，讓林沁的身影無所不在。

她坦言，成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到竟然真的在25歲生日這天完成夢想，「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」這半年來她全力投入準備，除了固定上音樂課，幾乎把所有零碎時間都拿來練歌，不論洗澡、開車都不放過。她笑說：「因為出發得比較晚，我知道自己一定要比別人更努力。」

MV中邀請擁有「狐狸電眼」的金吉娜跨刀演出，也為作品增添亮點。林沁透露，拍攝前才發現這個彩蛋，對方不僅在拍攝現場貼心照顧她，MV上線後更主動拍舞蹈挑戰幫忙宣傳，讓她感動直呼：「她真的是一個很溫暖、很暖心的姐姐。」談到過年計畫，林沁表示將回到南部陪伴家人，珍惜一年一度的團聚時光。

