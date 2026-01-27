火馬年「機會風險」如雙面刃！12生肖找對「本命財神」迎大吉

並非所有人都適用同一套投資心法或開運策略，懂得結合個人命格與流年氣場的交互作用，便能掌握「本命財神」所在。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕財運之道，貴在知命順勢。命理師提醒，2026丙午火年的熾烈能量，將點燃所有人對財富竹的渴望，對12生肖而言，更像是踏上一場各有規則的「財富尋寶遊戲」，研究幸運命理多年的菲菲老師直言，機會的湧現與風險的爆發都將更加直接、迅速，猶如一把雙面刃。

然而，並非所有人都適用同一套投資心法或開運策略。菲菲老師進一步分析，有人衝刺開源反而破財，有人保守守成卻能穩健增值；貴人能成為某些生肖的財富跳板，卻也可能是另一些生肖的人情負擔。了解「個人命格」與「流年氣場」產生的獨特化學作用，破解「財富性格」中最容易踩中的「破財地雷」，便能掌握「本命財神」所在，如同掌握專屬的財富地圖，有助於在動盪與機遇並存的2026年，做出更明智、更符合自身運勢的財務決策，穩健迎接「個人專屬」大吉之運。

➤鼠：動中求財，險中取利

◎財神青睞「變動」與「機會財」。

今年不宜死守單一收入，反而應主動尋求職務轉換、市場開拓或跨界合作，變動越大，越可能帶來額外收益。投資上可留意新興、波動較大的標的，但切記「見好就收」，因暗藏官非與合作破局風險，所有合約務必透明合法。

◎招財關鍵：主動出擊，合約為王。

➤牛：貴人引財，穩健為上

◎財神化身為「長輩貴人」與「穩定規劃」。

今年財運不在外求，而在於深耕既有專業，爭取上司信任，或透過進修、考證提升身價。長輩、資深前輩提供的資源與消息，是最大財源。切忌與朋友合夥投資或有大額借貸，易因小失大。

◎招財關鍵：專業增值，遠離人情債。

➤虎：名望生財，才華變現

◎財神與「個人名聲」和「專業才華」緊密相連。

透過競賽獲獎、專案成功、業界曝光所帶來的身價提升，是今年最大的財富。適合將創意與技能商品化。但須極力避免法律糾紛與合約疏漏，一次官非可能讓所有努力付諸東流。

◎招財關鍵：打造個人品牌，嚴守法律界線。

➤兔：社交帶財，福氣自來

◎財神藏在「歡樂的社交場」與「突如其來的緣分」裡。

在輕鬆的聚會、娛樂場合中，反而容易獲得有益的商業訊息或合作機會。偏財運不錯，但多與人際相關。須慎防樂極生悲，避免因人情壓力進行投資或過度消費。

◎招財關鍵：經營歡樂人脈，拒絕情感綁架。

➤龍：暗財可期，獨享為妙

◎財神帶有「幕後」與「秘密」色彩。

適合從事研究、策劃、顧問等幕後工作獲利，或發現被低估的價值標的。但切勿與朋友分享投資機會或合夥，極易因金錢糾紛而反目，最後破財傷情。財運宜獨享，低調為上。

◎招財關鍵：獨立作業，悶聲發財。

➤蛇：人氣即財氣，共享需有度

◎財神需要「廣大人脈」來加持。

今年利於透過團隊合作、粉絲經營或群眾募資等方式獲利。社交開銷大，但也是必要投資。須明確區分「資源共享」與「財富被劫」，對於朋友借貸或畫大餅的合資，必須果斷設下界線。

◎招財關鍵：廣結善緣，財不外露。

➤馬：戰友成財，忌獨食主義

◎財神隱身在「強有力的隊友」與「競爭性合作」之中。

在團隊中扮演核心，與同事既競爭又合作，能共同創造最大利益。切忌過於自我，獨佔功勞與資源，會導致內部矛盾，使財路中斷。將利益分享出去，財富才會滾進來。

◎招財關鍵：強化團隊，利益共榮。

➤羊：傳承之財，健康是本

◎財神與「家族」、「穩定資產」和「健康」相關。

可能獲得長輩贈與、房產利益或政策補助。今年財富的根基在於身體健康，一旦生病，醫療花費將成為最大破口。投資首重保本與長期穩定，遠離所有高風險炒作。

◎招財關鍵：鞏固根基，健康第一。

➤猴：權力生財，背靠大樹

◎財神與「職位權力」和「大型機構」息息相關。

爭取管理職、承接公司重要專案，或與政府、大企業合作，是致富關鍵。壓力雖大，但回報豐厚。切忌單打獨鬥，必須緊跟權威、遵守規範，背靠大樹好乘涼。

◎招財關鍵：攀登權力階梯，恪守法規。

➤雞：正職加薪，桃花耗財

◎財神明顯站在「正職事業」這邊。

努力工作、爭取升職加薪，是收益最穩健豐厚的途徑，社會地位提升自然帶來財富。須謹防爛桃花或過度追求外表享受而耗財，更忌因感情或娛樂影響工作表現。

◎招財關鍵：聚焦本業，拒絕誘惑。

➤狗：合夥興旺，白虎當道

◎財運繫於「優質的合夥關係」與「三合貴人」。

與理念相投的夥伴合作，能創造驚人利潤。但合作過程須防範強勢衝突與意外破耗，任何決策都需白紙黑字。在辦公室或家中擺放麒麟，有助鎮住破財煞氣。

◎招財關鍵：慎選夥伴，明訂契約。

➤猪：勤勞得富，守成為宜

◎財神獎勵「腳踏實地」與「恪盡職守」。

只要專注於本業，辛勤工作，正財收入將相當可觀且穩定。所有投機、賭博性質的行為都會招來巨大損失。面對工作壓力與突發狀況，沉穩應對即是保財之道。

◎招財關鍵：專注正財，不貪不躁。

