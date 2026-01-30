「眾量級」二度調解仍未和解 Andy：張家、王家一人一半

知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」前情侶檔Andy老師與家寧分手後，爆頻道經營權糾紛，新北地檢署日前將家寧一家4口起訴。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者王定傳／台北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛，檢方查出，家寧媽曾淑惠涉侵占頻道收入等4318萬餘元，另搶註商標損及群海娛樂利益109萬餘元，日前依刑法業務侵占、背信等罪嫌起訴家寧媽；新北地院今安排雙方進行調解，但仍未達成和解；Andy步出地院時則對媒體說：「一人一半，我只拿應得的」；家寧的委任律師則說，雙方還在洽談。

檢調查出，家寧媽把家寧、Andy帳戶中的頻道流量收益、臉書廣告收益及蝦皮賣場收入，合計約3036萬餘元，通通挪到自己的帳戶中，作為個人買保險、轉存外匯定存、繳卡費私人用途使用，另涉將群海公司帳戶內業配收益1281萬餘元，分批匯入自己、家寧爸、家寧及家寧妹帳戶中，若加上頻道流量等收益，總計侵占4318萬餘元。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，家寧媽還涉擅以自己名義申請註冊重量級商標，光2021年就受領商標權收入109萬餘元，損及群海公司利益；檢調另查出，家寧媽等人還涉利用人頭虛報支領薪資、伙食費約1609萬餘元，並隱匿流量、臉書受益等，以此逃漏稅572萬餘元。至於家寧僅涉未經同意變更頻道登入密碼，致Andy無法登入，被依妨害電腦使用罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法