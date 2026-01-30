自由電子報
娛樂 電視

李玉璽剛新婚就搭「舊愛」再合作！二婚許允樂認：先上輔導課

〔記者蕭方綺／台北報導〕李玉璽第二度演出舞台劇《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。他第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，加上導演的引導，讓他看見項婕如過去未曾展現的一面。

李玉璽（右）在《婚內失戀》搭檔項婕如。（艾彼新創股份有限公司提供）李玉璽（右）在《婚內失戀》搭檔項婕如。（艾彼新創股份有限公司提供）

他原本以為她是安靜、文青型的演員，卻在排練中釋放出更瘋狂、有能量的一面，讓他覺得非常新鮮，他笑說：「原本想說我這麼「屁」，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」

這次詮釋結婚5年的夫妻狀態，他直呼自己與角色的距離變得更近。新婚的他透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。

李玉璽（左）二度演出《婚內失戀》已成人夫，享受婚姻甜蜜日常。（艾彼新創股份有限公司提供）李玉璽（左）二度演出《婚內失戀》已成人夫，享受婚姻甜蜜日常。（艾彼新創股份有限公司提供）

他並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。

因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

