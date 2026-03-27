2026下一步？林俊傑慶45歲生日 女友「七七」未入鏡引熱議

「JJ」林俊傑27日度過45歲生日，患有心臟病的他，許下新願望。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近才和方文山合作夯劇《逐玉》主題曲《我對緣分小心翼翼》的「JJ」林俊傑，今（27）度過45歲生日，但PO在社群上的照片和影片中，只看到林俊傑開心和工作團隊開香檳、切蛋糕，卻不見小 21歲網紅女友「七七」（Annalisa）相陪，引發網友熱議，因為去年「J媽」過生日時，七七還巧笑倩兮陪在一旁，怎麼這回男友慶生，卻消失在鏡頭外？

中國網紅「七七」小林俊傑20歲。（翻攝自小紅書）

不過，心情顯然不受影響的林俊傑，在配文以中英文寫下2026心願：

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Happy birthday to me.

Grateful for another year.

Wishing for good health, peace,

and boundless creativity ahead.

祝我生日快樂。

45歲，希望今年一切順利，

心情平靜、身體健康、世界和平。

也願創意源源不絕。

影片中的JJ，身穿黑色 Polo 衫、頭戴著棒球帽、漾著招牌酒窩，慶生現場佈置簡約且溫馨，雖不見女友入鏡，但吸引6萬多名粉絲湧入IG祝賀JJ生日快樂，並希望JJ除了忙於創作和歌唱事業之外，也要保重身體，健康最重要！

林俊傑（右二）去年底在母親的壽上，帶女友「七七」見爸媽，官宣戀情。（翻攝自IG）

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