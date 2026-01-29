自由電子報
娛樂 電視

風田認了「沒求婚就結婚」 深情橋段全靠演技...私下面貌公開

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾瑶在影集《何百芮的地獄戀曲》與男友風田展開同居生活，這讓私底下相當邋遢、骯髒的她，感到相當不習慣。

鍾瑶（左）至風田（右）YT頻道特別企劃宣傳《何百芮的地獄戀曲》。（彼此影業提供）鍾瑶（左）至風田（右）YT頻道特別企劃宣傳《何百芮的地獄戀曲》。（彼此影業提供）

鍾瑶提到，角色「Vivian」有一段便祕戲特別有趣，「因為鏡頭貼得非常的緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎，還放屁，覺得那段戲很好笑」，她接連演出兩季的《何百芮》，對於拍攝過程非常喜愛，直呼希望變成長壽劇，繼續拍第三季、第四季，「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

風田歡迎鍾瑶蒞臨他的YT頻道特企「地獄古著戀曲」。（彼此影業提供）風田歡迎鍾瑶蒞臨他的YT頻道特企「地獄古著戀曲」。（彼此影業提供）

風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和角色Vivian相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到，近日上架兩人為宣傳節目一同完成的YT特別企劃，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍，「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我」，這支特別企劃也讓影集中的跨國CP再度合體逛街、互搭穿搭，被粉絲笑稱是現實版「地獄古著戀曲」，話題持續延燒。

鍾瑶（左）、風田（右）在《何百芮的地獄戀曲》演出跨國CP。（彼此影業提供）鍾瑶（左）、風田（右）在《何百芮的地獄戀曲》演出跨國CP。（彼此影業提供）

談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」，但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見」。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出、10點於MyVideo與Netflix播出。

