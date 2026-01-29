霍諾德爬上台北101！愛妻曬史詩級自拍「我的老公在哪裡」掀熱議

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國攀岩高手艾力克斯霍諾德完成壯舉，徒手攀爬登頂台北101掀起熱議。他的老婆桑妮一路以來都是霍諾德最堅強的後盾，今也在社群分享多張來台灣的照片，還包括夫妻倆在台北101高空平台拍下的珍貴合照。

桑妮公開此次來台的多張自拍照，畫面中除了老公霍諾德，也有同行夥伴與直播節目的工作團隊，連台北101董事長賈永婕也一同入鏡。

101高台強風也吹不散幸福，桑妮示愛老公霍諾德。（翻攝IG）

桑妮形容，這是一段「瘋狂又超現實」的體驗，對老公感到驕傲，也對攝影團隊表達由衷敬佩，並感謝所有把關安全與節目製播的工作人員，以及陪伴她傾訴焦慮、逛街散心的朋友，最後驚嘆直呼：「真是一場精彩的冒險！」

桑妮曬出與賈永婕的合照。（翻攝IG）

此外，桑妮也在限時動態加碼曬出與霍諾德在台北101高台的甜蜜合影。儘管高樓強風將夫妻倆的頭髮吹得凌亂，兩人仍緊緊相擁，露出燦爛幸福的笑容。桑妮在限時動態寫下：「忘了在貼文中加入這張史詩級的自拍照。」

有趣的是，桑妮的貼文還搭配歐美歌手蕾伊的歌曲《WHERE IS MY HUSBAND !》，彷彿形容她那幾天煎熬又緊張的心情，選歌也意外引起粉絲熱烈討論。

