娛樂 最新消息

（專訪）泰星Gorn竟是醫學系學霸！踏進台灣當第一步：我活下來了

Gorn拍照時露出酒窩，十分可愛。（記者王文麟攝）Gorn拍照時露出酒窩，十分可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕泰國男團PROXIE的成員Gorn最近為宣傳主演台灣電影《愛的戀習生》來台宣傳，並接受本報專訪，坦言雖深知遠到異鄉拍攝，困難重重，但他還是一口答應，機會來就要把握。Gorn認為這是他在台灣的第一步，希望有機會在這裡好好發展。

現年22歲的Gorn在《愛的戀習生》中飾演的Sky，雖然夢想成為藝人，不過卻遭到父母反對，Gorn自認與Sky一樣，喜歡唱歌跳舞，對待工作態度認真，甚至有點追求完美，反而給自己很大的壓力。幸運的是，Gorn雖是家中獨生子，不過很支持他勇闖星河，知道兒子能夠做好每件事，只是Gron現在還是一名醫學系的學生，父母只擔心兒子身體累壞了。

Gorn同時也是PROXIE的成員，唱歌跳舞演戲都在行。（記者王文麟攝）Gorn同時也是PROXIE的成員，唱歌跳舞演戲都在行。（記者王文麟攝）

Gorn除了是男團成員、演員之外，還有醫學系學生的身分，還要再讀3年才會畢業。3年後將面臨人生重要分岔路的他，坦言不會放棄對音樂的熱愛，他語帶保留，認為計畫永遠趕不上變化，當醫生得貢獻很多時間給病人，但他會試圖從中找到空檔，繼續他最愛的音樂，也希望能想個方法，讓兩者都能同時兼具。

Gorn雖然是醫學系的學生，不過希望也能夠做好演藝工作。（記者王文麟攝）Gorn雖然是醫學系的學生，不過希望也能夠做好演藝工作。（記者王文麟攝）

此次來到台灣拍攝，Gorn很感謝有這個機會，儘管深知海外拍片困難重重，他還是立刻答應，因為機會來了就該好好把握。「這件事情是很大的挑戰，有多種因素，包括語言障礙，我在泰國也有工作、學業，很多事情很難去安排，所以我對這部戲很認真努力，想要把工作做好。」Gorn認為這是他在台灣的第一步，希望有機會在這裡好好發展。

Gorn稱台泰工作氛圍有別。（記者王文麟攝）Gorn稱台泰工作氛圍有別。（記者王文麟攝）

Gorn覺得台泰的工作環境其實大同小異，但台灣的工作氣氛倒是讓他印象深刻，他發現台灣人工作時都比較認真且非常準時，時間排好了就會盡量遵守，而泰國片場比較chill，希望大家放輕鬆，他表示會把在台灣學習到的工作態度帶回泰國。未來他也會推薦泰星來台拍攝，「體驗不一樣的工作態度，不一樣的人群，連我不會中文的都活過來了，沒問題的！」

Gorn同時也是PROXIE的成員，唱歌跳舞演戲都在行。（記者王文麟攝）Gorn同時也是PROXIE的成員，唱歌跳舞演戲都在行。（記者王文麟攝）

片中的Sky參加選秀失利，被問到出道多年如何克服挫折、低潮？Gorn認為最重要的就是要先了解自己當下的感受，接著找到原因並解決。

Gorn。（記者王文麟攝）Gorn。（記者王文麟攝）

他往往會發現，原來有時候都是看待事情角度的問題，就算轉個0.5度也可能看出不一樣的結果，他舉例，他與所有藝人一樣，總會覺得工作太多、休息時間不足、沒有個人空間等等，但換個角度想，並不是所有人都能一帆風順，有些藝人為沒工作而煩惱，「我現在雖然很累，不過比他們好了幾百倍，這樣想心態上好很多。」畢竟演藝圈不知道能夠走多遠，Gorn希望把握每個機會，把當下做到最好。電影將在1月30日上映。

Gorn帥氣十足。（記者王文麟攝）Gorn帥氣十足。（記者王文麟攝）

點圖放大body

