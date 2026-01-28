自由電子報
娛樂 最新消息

Netflix釋出霍諾德爬101片段 這一幕川普孫女也按讚

川普孫女凱伊按讚。（取自netflix IG）川普孫女凱伊按讚。（取自netflix IG）

〔即時新聞／綜合報導〕美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功無繩登頂台北101，透過網飛（Netflix）直播讓世界看見台灣。 Netflix事後在IG上釋出多段霍諾德攀爬時的影片，合計超過千萬次觀看，其中一段，霍諾德妻子桑妮（Sanni McCandless）在60樓和他揮手的影片，連川普孫女凱伊（Kai Trump）都點讚。

霍諾德挑戰攀爬101，其中一段安排讓人動容。在霍諾德攀爬時，桑妮來到60樓等候，當進行到44分鐘左右，霍諾德爬到第60樓時，她隔著玻璃窗和他比讚、揮手，霍諾德則短暫停留，報以微笑。

事後，Netflix在IG發布該片段，並註解，霍諾德與桑妮在60樓相遇，是「超現實的瞬間」。該片段也吸引了超過790萬次瀏覽，而凱伊也對該貼文點讚。

凱伊在高爾夫球方面表現得非常出色。（法新社）凱伊在高爾夫球方面表現得非常出色。（法新社）

現年18歲的凱伊是川普的長孫女，由長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎·川普（Vanessa Trump）所生。她擁有自己的YouTube頻道，隨著川普重返白宮，作為家族成員，她在社群媒體上的言論與動態，常被視為觀察川普家族私生活的重要窗口。

此外，凱伊是一位運動健將，她在高爾夫球方面表現得非常出色，就像她的祖父川普一樣。她不但在就讀的高中擔任高爾夫球校隊隊長，目前也已進入第一級別的邁阿密大學女子高爾夫球隊，去年更曾在LPGA以業餘選手身分登場。

