自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣隊攀登歐洲名峰！遇落石風險生死瞬間 八弟當「人肉踏板」護隊友

《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。（三立提供）《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Max」楊盛堯、阿傑、八弟、文姿云、雷艾美、陳彥博、郭泓志、吳佳穎與蕭俊文等人錄製三立實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，團隊在嚮導與教練嚴密控管下展開高難度攀登。此次任務不僅考驗體能與意志，更是一場與時間、天氣與地形的多重對抗。相較於上攀，下山反而花費更多時間，也成為全程最驚險的一段。

本週播出登頂挑戰馬特洪峰，原計畫需在6小時內登上海拔4,478公尺的峰頂，每小時都必須抵達既定里程點。然而在約3,800公尺處，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。

節目《上山吧！台灣隊》成員們挑戰登歐洲名峰馬特洪峰。（三立提供）節目《上山吧！台灣隊》成員們挑戰登歐洲名峰馬特洪峰。（三立提供）

教練在出發前即設下三道「安全限制」，包括凌晨4點準時出發、早上8點前必須抵達避難山屋的基準點，若未達即宣判撤退，以及中午12點後須留意午後雷雨帶來的氣候轉折，所有決策皆以安全為最高原則。

當天凌晨，隊伍以結繩方式接力攀登，一組接一組前進，黑夜中行進，隨著天色漸亮，視野與高度逐步顯現，壓力也隨之倍增。MAX形容，下山過程宛如「無止盡的垂直拉鋸戰」，甚至一度閃過，「是不是乾脆放棄、等直升機吊走」的念頭，直言下撤的心理壓力比上攀更為可怕。

吳佳穎事後更曬出整條腿佈滿瘀青的照片，直言「沒有一個項目是不受傷的」。面對時間與氣候的雙重壓力，陳彥博在關鍵時刻突然決定不以登頂為唯一目標，選擇「能走多遠就走多遠」，並與團隊共同前進。他表示，這趟經驗對人生而言已相當珍貴，「有機會，下次再試」，並以「One team, one family」凝聚隊友情感。

八弟說，攀登馬特洪峰前一晚住進山屋，立刻感受到這條「國際級登山路線」的不同等級，裡面全是來自世界各國的登山高手，更讓他震驚的是在那種高海拔，竟然還看到外國人洗完澡「全裸走來走去」，跟台灣人上到三千公尺就不太洗澡完全是兩個世界，也看得出外國人對高山環境的適應力真的超強。

他形容山屋乾淨又有質感，隨便找個角落坐下來，都像高級咖啡廳，還能直接遠眺馬特洪峰。隊伍大約凌晨五點出發，已經比其他外國隊伍晚，算是最後一組。天還沒亮時其實看不出高度，直到天空慢慢亮起，眼前景色越來越壯觀，才驚覺：「我居然真的在爬馬特洪峰！」

而和八弟結繩的吳佳穎因為身高關係，很多踩點踩不到，八弟乾脆直接當人肉踏板，讓對方踩肩膀、踩手往上爬。但越往上越驚險，看起來很穩的石頭抓點，隨時都有可能剝落，加上碎石地形，落石風險無所不在，越爬越害怕，回頭一看高度更是驚悚，讓他忍不住想到幾天前攀爬101的Alex，八弟心想如果心裡沒有恐懼，會不會就能像勇者一樣無所畏懼。

八弟挑戰馬特洪峰手抖期間還不忘視訊給老婆報平安。（三立提供）八弟挑戰馬特洪峰手抖期間還不忘視訊給老婆報平安。（三立提供）

八弟直言，「下山才是真正的惡夢。」幾乎每一刻都像在經歷生死瞬間，讓他深刻感受到人命真的很脆弱。途中也看到不少外國隊伍已經順利登頂、輕鬆下山，才發現亞洲人和外國人在體型與步伐上的先天差異，看著自己幾乎連滾帶爬，只能苦笑承認還差很遠。而即便是在這樣生死交關的攀爬過程中，八弟也不忘發揮「網紅本能」，只要找到相對安全的點，就趕緊拍限動、即時回報給老婆，結果老婆不斷傳訊提醒：「不要再玩手機了！」他笑說雖然手抖得要命，還是硬要視訊，堪稱高山最拚命連線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中