台灣隊攀登歐洲名峰！遇落石風險生死瞬間 八弟當「人肉踏板」護隊友

《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Max」楊盛堯、阿傑、八弟、文姿云、雷艾美、陳彥博、郭泓志、吳佳穎與蕭俊文等人錄製三立實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲名峰馬特洪峰，團隊在嚮導與教練嚴密控管下展開高難度攀登。此次任務不僅考驗體能與意志，更是一場與時間、天氣與地形的多重對抗。相較於上攀，下山反而花費更多時間，也成為全程最驚險的一段。

本週播出登頂挑戰馬特洪峰，原計畫需在6小時內登上海拔4,478公尺的峰頂，每小時都必須抵達既定里程點。然而在約3,800公尺處，隊伍遭遇困難的垂直地形，耗費大量時間突破。

請繼續往下閱讀...

節目《上山吧！台灣隊》成員們挑戰登歐洲名峰馬特洪峰。（三立提供）

教練在出發前即設下三道「安全限制」，包括凌晨4點準時出發、早上8點前必須抵達避難山屋的基準點，若未達即宣判撤退，以及中午12點後須留意午後雷雨帶來的氣候轉折，所有決策皆以安全為最高原則。

當天凌晨，隊伍以結繩方式接力攀登，一組接一組前進，黑夜中行進，隨著天色漸亮，視野與高度逐步顯現，壓力也隨之倍增。MAX形容，下山過程宛如「無止盡的垂直拉鋸戰」，甚至一度閃過，「是不是乾脆放棄、等直升機吊走」的念頭，直言下撤的心理壓力比上攀更為可怕。

吳佳穎事後更曬出整條腿佈滿瘀青的照片，直言「沒有一個項目是不受傷的」。面對時間與氣候的雙重壓力，陳彥博在關鍵時刻突然決定不以登頂為唯一目標，選擇「能走多遠就走多遠」，並與團隊共同前進。他表示，這趟經驗對人生而言已相當珍貴，「有機會，下次再試」，並以「One team, one family」凝聚隊友情感。

八弟說，攀登馬特洪峰前一晚住進山屋，立刻感受到這條「國際級登山路線」的不同等級，裡面全是來自世界各國的登山高手，更讓他震驚的是，在那種高海拔，竟然還看到外國人洗完澡「全裸走來走去」，跟台灣人上到三千公尺就不太洗澡完全是兩個世界，也看得出外國人對高山環境的適應力真的超強。

他形容山屋乾淨又有質感，隨便找個角落坐下來，都像高級咖啡廳，還能直接遠眺馬特洪峰。隊伍大約凌晨五點出發，已經比其他外國隊伍晚，算是最後一組。天還沒亮時其實看不出高度，直到天空慢慢亮起，眼前景色越來越壯觀，才驚覺：「我居然真的在爬馬特洪峰！」

而和八弟結繩的吳佳穎因為身高關係，很多踩點踩不到，八弟乾脆直接當人肉踏板，讓對方踩肩膀、踩手往上爬。但越往上越驚險，看起來很穩的石頭抓點，隨時都有可能剝落，加上碎石地形，落石風險無所不在，越爬越害怕，回頭一看高度更是驚悚，讓他忍不住想到幾天前攀爬101的Alex，八弟心想如果心裡沒有恐懼，會不會就能像勇者一樣無所畏懼。

八弟挑戰馬特洪峰手抖期間還不忘視訊給老婆報平安。（三立提供）

八弟直言，「下山才是真正的惡夢。」幾乎每一刻都像在經歷生死瞬間，讓他深刻感受到人命真的很脆弱。途中也看到不少外國隊伍已經順利登頂、輕鬆下山，才發現亞洲人和外國人在體型與步伐上的先天差異，看著自己幾乎連滾帶爬，只能苦笑承認還差很遠。而即便是在這樣生死交關的攀爬過程中，八弟也不忘發揮「網紅本能」，只要找到相對安全的點，就趕緊拍限動、即時回報給老婆，結果老婆不斷傳訊提醒：「不要再玩手機了！」他笑說雖然手抖得要命，還是硬要視訊，堪稱高山最拚命連線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法