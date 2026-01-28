自由電子報
娛樂 電視

勇奪世大運跆拳道銀牌！胡子萱轉當藝人「簽給白冰冰」原因曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕跆拳道選手胡子萱斜槓當藝人，也是綜藝大姐大白冰冰力捧的新人，白冰冰近期更在YouTube節目《誠懇逗陣》特別介紹胡子萱的紮實的訓練日常。

胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，儘管踏入演藝圈，胡子萱目前仍堅持在跆拳道項目的訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行。

胡子萱（右起）日前與白冰冰、蔡亞露同遊苗栗。（長興影視提供）胡子萱（右起）日前與白冰冰、蔡亞露同遊苗栗。（長興影視提供）

胡子萱進入演藝圈的契機，是白冰冰籌備新戲《天知道》需要具備武打底子的演員。她發現拍戲與比賽相似，都是為了呈現最好的一面，因此她將「肌肉記憶」運用在舞台劇台詞與舞蹈排練中，展現出練武之人的韌性。

胡子萱（前排左起）、寶弟、林義芳（後排左起）、白冰冰、翁家明、倪齊明演出的《天知道》去年收視創佳績。（長興影視提供）胡子萱（前排左起）、寶弟、林義芳（後排左起）、白冰冰、翁家明、倪齊明演出的《天知道》去年收視創佳績。（長興影視提供）

在《超級冰冰SHOW》中，她將武術融入表演，與蔡亞露合作演出《練舞功》，令進棚探班的北港朝天宮董事長蔡咏鍀感到驚艷。在白冰冰眼中，胡子萱性格大喇喇、直率，且身為碩士生仍堅持學業與教學，白冰冰大讚胡子萱非常認真，無論是要求她演戲、唱歌還是學跳舞，她都全力以赴，是「跆拳道漂亮寶貝」，未來在武打片領域大有可為。

為了追求更好的成績，就讀輔仁大學研究所的她由於教練是曾獲2022世界品勢錦標賽混雙金牌的黃品潔，她便毅然追隨其前往高雄訓練，常往返北、高兩地。

胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌。（長興影視提供）胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌。（長興影視提供）

胡子萱的生活極其規律且自律，休賽季每週至少練習四天，每次三小時以上；若進入賽季，訓練量會增加至每週六天，每天早晚各練習三小時。對她來說訓練最辛苦的是為了追求動作表現，需要不斷重複上萬次的練習。過程當然不免受傷，她最嚴重的一次是特技動作摔倒導致腳踝韌帶斷裂休養三個月，但她仍未放棄，持續透過功能性訓練提升肌力和爆發力，保護自己免於受傷。

面對未來，胡子萱一邊備戰全大運等賽事，一邊在演藝圈磨練。運動員的生涯讓她擁有堅韌的個性，而舞台則給了她展現自我的機會。在白冰冰的提攜與自身努力下，這位跆拳道選手正以堅毅腳步，在雙重身分中踢出一片天。

