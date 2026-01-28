媽媽＋高中生曖昧？曾莞婷《功夫》太辣打臉刻板印象

〔記者鍾志均／台北報導〕曾莞婷以《影后》抱回金鐘獎最佳女配角後，在九把刀新片《功夫》飾演王淨的媽媽「阿芬」，正式宣告「我已經可以演媽媽了」，但畫風不走慈母路線。

阿芬在冰菓店工作，一身火辣造型、曲線全開，還和「高中生」朱軒洋之間有曖昧情愫。曾莞婷自己都笑說：「沒想到我都演媽媽了，結果當媽還要穿這麼辣！」劇照曝光後在社群被洗版，網友直呼：「誰說媽媽不能性感？」

曾莞婷（左）在《功夫》中飾演王淨媽媽，火辣造型跟朱軒洋有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

回顧曾莞婷的演藝史，這個轉變也不意外。從早年八點檔裡讓觀眾又愛又恨的狠角色，到近年用層次與氣場證明演技，這次在《功夫》裡，她把「媽媽」一角演得存在感十足。

九把刀不吝給出高評價，直誇曾莞婷是「非常專注的演員」，對角色的理解與呈現超出預期，甚至替整部電影多添了幾分危險又迷人的氣味。

此外，隨著上映倒數，《功夫》宣傳加緊腳步，電影將於1月30日在西門與中山鬧區舉辦見面會，片中師父戴立忍首度公開亮相，與導演九把刀、柯震東、曾莞婷同台，還會重現經典「破牆」名場面，近距離與觀眾互動、發送紅包。《功夫》2月13日全台上映。

