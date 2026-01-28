自由電子報
娛樂 最新消息

霍諾德攻頂台北101被罵「玩命消費危險」 Netflix遭轟不負責任回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），最終在全球無數雙眼睛的見證下成功登頂台北101。不過，霍諾德這場具有極高風險的國際行動背後，其實也充斥著許多外媒與攀岩界人士的質疑，此類直播更被砲轟「根本就是在玩命」，並且帶有「獵奇」與「不負責任」的成分。

英國《衛報》報導指出，霍諾德曾獲封「史上最偉大自由攀岩者之一」，過去也以無繩索挑戰美國多處險峻峭壁而聞名，此次他則將目標放在高達508公尺、101層樓的台灣最高建築物「台北101大樓」，同時也是全球排行第11高的大樓，最終他在25日以「零防護、無繩索」的條件，赤手攀登台北101大樓，並在歷時91分鐘後攻頂成功。

霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現。（組合照，本報資料照、Netflix提供）霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現。（組合照，本報資料照、Netflix提供）

在此次行動中，霍諾德雖然獲得大量認同的支持聲音，與此同時卻也引起不少反彈的質疑聲浪，意外在全球引爆高度爭議。許多批評聲浪指出，無繩索攀岩本就有極高死亡風險，而霍諾德同時身兼丈夫與父親，此行不只關乎自己的個人選擇，也可能將意外發生過程完整呈現，一併牽動公眾觀感，這樣的直播不僅令人感到不安，也會使整體活動徹底失焦，痛斥此舉完全是在「消費危險」。

不僅如此，《華爾街日報》專欄作家也直言，Netflix透過此類直播形式「帶有獵奇意味」，甚至撂重話，以「毛骨悚然且不負責任」形容。面對爭議，Netflix發聲強調，已將直播設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制以防突發狀況，不過外界仍質疑，當風險本身成為節目賣點，平台是否真的能與責任切割，相關細節仍值得討論。

