自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神「男扮女裝」藏不住！女星加碼爆料：手機一堆照片

〔記者蕭方綺／台北報導〕李嘉琦和任豪領銜主演古裝輕喜劇《芬芳喜事》，是他們繼《蘭閨喜事》後再搭檔演出，兩人被問到對彼此是否更熟悉時，李嘉琦先說：「確實，現在再看到豪（任豪）就是很親切，每次看到他就像是許久未見的家人一樣。」而一旁的任豪則開玩笑說：「就像看到『長輩』」，李嘉琦聽聞、忍不住伸出拳頭作勢要揍他，兩人的好交情不言而喻。

李嘉琦（左）在《芬芳喜事》搭任豪組CP，深受觀眾喜愛。（愛爾達綜合台提供）李嘉琦（左）在《芬芳喜事》搭任豪組CP，深受觀眾喜愛。（愛爾達綜合台提供）

至於合作前後對彼此的印象是否有變化？李嘉琦說：「我第一次見到豪哥（任豪）時，他其實跟不熟的人不太講話，感覺我們倆都很害羞，但隨著我們認識時間加長，他在我面前就更活潑了，經常會有一些『豪式』幽默跑出來。」她還補充說感覺就是有這樣的幽默感，所以才讓他創造出專屬的「經坎」。

李嘉琦和任豪除了在劇中展現二搭的絕佳默契外，任豪在《芬芳喜事》中也有「扮女裝」的大突破戲份，回憶起當時的拍攝現場，李嘉琦笑說：「他一換上女裝就很恨不得馬上藏起來，但他越這樣、我就越興奮，我就越想去找他、纏著他，想要給他拍照，拍完也會一直問『好不好看啊』，就是會一直煩他。」

李嘉琦（左）在《芬芳喜事》與任豪共結連理。（愛爾達綜合台提供）李嘉琦（左）在《芬芳喜事》與任豪共結連理。（愛爾達綜合台提供）

她還加碼爆料有拉著任豪拍了很多自拍照，「基本他越不想幹嘛，我就越想拉著他做」，至於一旁的任豪則是笑著聽李嘉琦大聊特聊，最後只是很酷的說一句「其實就是工作，也沒有做什麼心理建設」。

李嘉琦（右）在《芬芳喜事》再搭任豪，擦出新CP魅力。（愛爾達綜合台提供）李嘉琦（右）在《芬芳喜事》再搭任豪，擦出新CP魅力。（愛爾達綜合台提供）

雖說任豪只是酷酷地回了一句話，但眼尖的李嘉琦卻發現他的嘴角和手部動作變化，她馬上指出任豪嘴角向上30度是有點得意的笑，還有他現在手一直在摸脖子，代表他其實覺得有點尷尬，「人在尷尬的時候就會很慌亂」，兩人之間自然的互動也讓主持人直呼「你們現在的互動，我就像在看劇一樣！」《芬芳喜事》1月29日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中