豪門八卦！77歲向華強揭「分房10年真相」 向太昔評「閨房秘事」被翻出

向華強（右）認了與向太「分房睡超過10年」，年紀大、毛病多，是重要原因！（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影視大亨向華強日前才因「2000億遺產全交長媳郭碧婷管理，兩個兒子一分錢都拿不到」登上網路熱搜，他今天又因自爆他和老婆陳嵐已經分房睡超過十年，再度成為娛樂八卦焦點，遭質疑難道是「老夫老妻」閨房樂趣不再？

現年77歲的向華強與「向太」陳嵐結婚多年，向來是娛樂圈的模範夫妻，他近日在社交平台分享短片，提到「人年紀越大，越多毛病」，自爆和老婆早已分房睡十多年，並表示這是人生一個階段，「除非是你很年輕，非要大家抱在一起睡覺，沒有他你睡不著，那就另一回事，這個（我們）已經過去很久了。」

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向華強解釋是因為和老婆作息天差地遠才選擇分房睡，坦言自己對聲音極度敏感且重視規律養生，堅持 11 點入睡；而向太則是凌晨兩點才睡的「滑手機族」。與其強行同床導致作息衝突、互相折磨，分房睡反而成為保護睡眠品質與夫妻和諧的最佳解方。不忘強調，「我們時間聚著太多了，現在稍微在睡眠的時候分開一點點，反而是好事！」

對於網友提出「老夫老妻」沒新鮮感一事，根據向太之前分享閨房秘事時曾自豪透露：「向華強不好意思說自己很強，我人生的第一次高潮，就是他（向華強）給的。」更自信喊話：「所以我們才可以那麼久啊！」直指完美的性生活是婚姻中不可或缺的防腐劑。

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