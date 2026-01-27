自由電子報
娛樂 最新消息

《難哄》神還原！李子森驚人體力「愛的背背」杜忻恬 掀萬人暴動

中視八點檔1月28日起播出《難哄》。（中視提供）中視八點檔1月28日起播出《難哄》。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視八點檔即將於明（28）晚起播出由白敬亭、章若楠主演的愛情劇《難哄》。為了為戲造勢，中視當家節目《綜藝一級棒》派出三對超人氣螢幕CP，神還原戲劇海報中「男背女」的名場面。其中，李子森與杜忻恬的放閃影片上架即破27萬次觀看，展現驚人吸粉力。

李子森背杜忻恬神複製《難哄》名場面破27萬次觀看。（中視提供）李子森背杜忻恬神複製《難哄》名場面破27萬次觀看。（中視提供）

在還原名場面時，體型高大的李子森輕而易舉背起嬌小的杜忻恬，畫面美如畫。提到戲名《難哄》，李子森直言這部戲的「難哄蛋糕」超紅，但他笑稱私下與杜忻恬工作時，最難哄的是根本不知道自己做了什麼讓對方不開心：「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄。」對此，李子森得出超務實結論：「所以男生要警覺性很高」，杜忻恬也在一旁幽默補充：「還有眼色要好一點。」

許志豪和翁鈺鈞神複製《難哄》名場面。（中視提供）許志豪和翁鈺鈞神複製《難哄》名場面。（中視提供）

最不按牌理出牌的「歡喜冤家」陳孟賢與吳美琳，現場竟玩起男女對調，改由吳美琳背陳孟賢，笑果十足。陳孟賢自曝個性獨立、很少被哄，反而常要哄爆氣的粉絲。

《一級棒》CP陳孟賢和吳美琳搞笑重現《難哄》名場面。（中視提供）《一級棒》CP陳孟賢和吳美琳搞笑重現《難哄》名場面。（中視提供）

吳美琳更透露陳孟賢有一項隱藏技「哄長輩」，她分享：「我爸爸心情不好時，我就會跟孟賢求救，他一出馬，我爸爸就開心了。」 陳孟賢聽聞立刻歪樓開玩笑說：「說不定哪天我就成為她的後媽」，讓現場氣氛瞬間沸騰。

