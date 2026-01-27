自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平昔出手幫開演唱會！黃鐙輝「引用金句」感謝前輩

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，稍早藝人好友、粉絲陸續進場，黃鐙輝稍早露面受訪，感謝對方過去無私的幫忙，讓他圓夢去唱歌，喊話會將對方的正能量精神延續下去。

曹西平告別式有他個人生前一貫風格。（記者胡舜翔攝）曹西平告別式有他個人生前一貫風格。（記者胡舜翔攝）

黃鐙輝感嘆已經有一段時間沒見到曹西平，沒想到死訊這麼突然，感嘆曹西平這一生瀟灑、功德圓滿，笑說看到會場的跑馬燈寫「醜八怪！入場囉！嗶嗶嗶～」相當有曹西平風格，「他這輩子很瀟灑，今天大家要很開心送他，而且他是很正能量的人，他要是看到有人哭一定會過來說『你這醜八怪』。」

他提到曹西平讓他去圓夢唱歌，「我那時候想說『我已經是爸爸了，我有什麼資格追夢』，他跟我說不要放棄夢想！那時他幫我辦人生第一場演唱會，讓我知道自己喜歡的事情也很重要，這些是他教給我的」。

黃鐙輝赴曹西平告別式稍早露面受訪（記者胡舜翔攝）黃鐙輝赴曹西平告別式稍早露面受訪（記者胡舜翔攝）

黃鐙輝提到，曹西平帶給他最重要的人生觀就是「喜歡的事情要堅持不要放棄」，也還原曹西平過去常說的話：「對討厭的人就說，你不喜歡看到我，我更討厭看到你！醜八怪！」

