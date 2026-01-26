車銀優道歉了！爆逃稅200億韓元「我會負起責任」

車銀優爆逃稅200億韓元，引發爭議。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國臉蛋天才車銀優近日捲入逃稅風波，遭韓國國稅廳追繳200億韓元（約台幣4.3億）。目前正入伍服兵役的他，今天晚間（26日）透過IG發出全黑圖道歉，強調會負起責任，並否認是為了要逃避此事才入伍。他雖然並未直接坦承逃稅，不過通篇提到會負起責任，也未否認逃稅，被網友認為是間接承認逃稅。

車銀優IG發出全黑圖道歉。（翻攝自IG）

車銀優發文表示，「大家好，我是車銀優，最近與我相關的事情，讓許多人擔心以及失望，對此我誠摯地向大家道歉。以此事作為契機，身為大韓民國的國民在對於納稅義務這方面是否足夠嚴謹，我對此正在反省。」

請繼續往下閱讀...

他表示，過去這幾天都來在思考要怎麼向那些受傷的人表示歉意，雖然擔心冗長的文字聽起來會像是辯解或者讓大家覺得很疲倦，但這次事件，他決定要親自對外說明並道歉，這也是他應盡的責任。

車銀優透露，是在部隊工作結束後才寫下這封信，「目前我正在服兵役，但這並非為了逃避此次爭議，而有意做出的選擇。去年因為沒辦法再延遲入伍，所以只好在未完成稅務調查程序的情況下入伍，但這也是因為我的不足而產生的誤會，我覺得責任重大。」

車銀優稱如果現在不是軍人的身分，他會親自一一拜訪所有因為這件事情受到影響的人，並低頭道歉，現在也真心地寫下這篇文章。他表示，在過去11年，自己「不足」的地方比「所擁有」的還要多，如今車銀優能夠站在這樣「過譽」的地位，全靠大家無私的愛以及支持。

所以車銀優才覺得，自己無法回報那些一直以來都應援著他、與他一起工作的許多人，所以感到十分愧疚。最後他強調誠實地配合後續進行的稅務相關程序，並根據相關機關做出的最終判斷，謙虛接受結果，承擔相應責任，未來也會更加嚴格地審視自己，懷著回報大家所給予的愛的心，並以更沉重的責任感生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法