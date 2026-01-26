自由電子報
娛樂 最新消息

金宣虎《愛情怎麼翻譯？》全球爆紅 6代表作看他打造「神級CP感」

金宣虎（右）和高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》最近爆紅。（翻攝自網路）金宣虎（右）和高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》最近爆紅。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix開年韓劇《愛情怎麼翻譯？》上線後迅速攻佔全球排行榜，橫跨韓、日、義、加四地取景的高規格製作，加上金宣虎與高允貞的高甜互動，讓「金宣虎效應」再度席捲各國社群。劇中他飾演精通多國語言的天才口譯員，與大明星車茂熙之間的反差化學反應，更讓他被封為「百搭男神」。

從舞台劇出身、外表溫柔斯文、笑容帶著招牌酒窩，到在不同作品中展現的深情、呆萌、守護系魅力，金宣虎向來擅長用眼神與細微動作「接住」對手戲女演員的情緒，讓每一段螢幕戀情都自然成立。以下盤點他與多位女星合作的代表作，解析他如何締造「神級CP感」。

金宣虎在《最強送餐員》和高媛熙互動很搞笑。（翻攝自網路）金宣虎在《最強送餐員》和高媛熙互動很搞笑。（翻攝自網路）

★2017《最強送餐員》：傲嬌敗家子的「被虐式」浪漫

主演陣容：高庚杓、蔡秀彬、金宣虎、高媛熙

CP化學反應（與高媛熙）：《最強送餐員》被許多劇迷視為金宣虎最被低估的喜劇代表作，他飾演富二代吳真圭，與高媛熙飾演的「離家出走富家女」從互看不順眼到意外相愛，兩人幼稚又神經質的互動成為全劇笑點來源。

最經典的場面莫過於吳真圭被家人拋棄後，在高媛熙面前露出委屈小狗眼的瞬間，呆萌反差讓觀眾一秒融化。

金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》沒能獲得秀智的愛，讓劇迷很遺憾。（翻攝自網路）金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》沒能獲得秀智的愛，讓劇迷很遺憾。（翻攝自網路）

★2020《Start-Up：我的新創時代》：酸甜交織的「守護系」天花板

主演陣容：裴秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜

CP化學反應（與秀智）： 這部作品讓金宣虎正式躍升大勢。他飾演的韓志平以毒舌包裹溫柔，對秀智飾演的達美默默守護，卻最終成為遺憾的「國民二」。

心跳測試器那場戲更成經典：他嘴硬否認心動，卻被儀器揭穿的慌張模樣，讓「志平派」至今念念不忘，狂喊太美了。也因而傳出金宣虎與秀智即將在新戲《惑亂》二搭重逢，這次金宣虎將飾演畫家，秀智則飾演神祕吸血鬼。讓當年《Start-Up》的粉絲激動直呼：「韓志平的執念終於要在另一個時空圓滿了！」

《海岸村恰恰恰》中金宣虎和申敏兒組合的酒窩CP深受歡迎。（翻攝自網路）《海岸村恰恰恰》中金宣虎和申敏兒組合的酒窩CP深受歡迎。（翻攝自網路）

★2021《海岸村恰恰恰》：鹹甜入心的「酒窩界」封神榜

主演陣容：申敏兒、金宣虎、李相二

CP化學反應（與申敏兒）：金宣虎飾演陽光暖男萬能打工仔「洪班長」，申敏兒飾演刀子口豆腐心的都會牙醫「惠珍」，兩人自然的即興互動、洪班長為惠珍設下生日密碼，幫惠珍修路燈的甜蜜橋段，以及在村裡偷戀被抓包時的爆笑反應，都讓這對CP成為國民級話題。

因為金宣虎和申敏兒都有迷人討喜的酒窩，加上公辰村的美麗海景與純樸民情的催化，他們組成的「酒窩CP」被視為韓劇史上最經典的螢幕情侶之一。

金宣虎和IU在《苦盡柑來遇見你》中「眨眼＋歪頭」的即興演出，曾掀起藝人的模仿潮。（翻攝自網路）金宣虎和IU在《苦盡柑來遇見你》中「眨眼＋歪頭」的即興演出，曾掀起藝人的模仿潮。（翻攝自網路）

★2025《苦盡柑來遇見你》：懷舊時空裡的「一眼萬年」

主演陣容：IU、朴寶劍、金宣虎

CP化學反應： 雖然只是客串，金宣虎飾演的窮畫家朴忠燮卻憑一場婚禮戲搶盡風采，他對IU 的「眨眼＋歪頭」的即興反應掀起藝人的模仿潮，被稱為「最強客串」。

窮畫家朴忠燮這個角色對金明的默默守護與深情非常立體，像是陪金明走了3年夜路，在金明煤氣中毒時，二話不說的揹著金明狂奔去醫院，還有為了討好未來岳父喝到酒醉跌倒，卻還不忘帶外套給去上廁所的IU，都讓劇迷津津樂道，也讓金宣虎短短演出的篇幅留下強烈餘韻。

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》和高允貞愛得很辛苦。（翻攝自網路）金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》和高允貞愛得很辛苦。（翻攝自網路）

★2026《愛情怎麼翻譯？》：跨越語言的「靈魂譯者」

主演陣容：金宣虎、高允貞、福士蒼汰

CP化學反應（與高允貞）： 金宣虎飾演天才口譯員周浩鎮，面對因壓力而不時「變身」的女明星車茂熙，既想逃離又忍不住心疼，每當車茂熙變身「都拉美」喊他「寶貝」時，他複雜又無奈的表情成為全劇笑點，也暗藏了周浩鎮怕車茂熙受傷害的愛意。

最重要的是這齣戲還跨越日、韓、加拿大、義大利4國拍攝，從日本鐮倉極樂寺車站、加拿大班夫小鎮到義大利佛羅倫斯街頭，劇中旅遊景點不斷，金宣虎和高允貞置身在這些美景中，每一個畫面都浪漫得像明信片，讓人忍不住想收藏。

金宣虎和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》俊男美女組合很吸晴。（翻攝自網路）金宣虎和高允貞在《愛情怎麼翻譯？》俊男美女組合很吸晴。（翻攝自網路）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

