岩田剛典想當巨星！開放台粉拍照噹LDH：公司好嚴格

岩田剛典的銀色表演服走太空風。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本超人氣團體「三代目 J SOUL BEROTHERS」成員岩田剛典上週末在台北獻出兩個珍貴的「第一次」，分別是出道15年來首次個人海外專場演唱會，以及全亞洲唯一一場見面會，順利完成他多年以來的夢想。他強調：「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」

岩田剛典是放浪一族的全方位男星，是LDH中罕見從舞者轉型成唱跳歌手的藝人，再加上他身兼演員身分，行程滿檔。不過岩田剛典一直有個「到海外演出」的心願，繼隊友的登坂廣臣、今市隆二陸續來台舉辦個人活動後，岩田剛典終於在2026年達成人生目標之一，首度以個人身份來台，一口氣舉辦演唱會以及見面會。

岩田剛典以中文、日文及英文與台灣粉絲交流。（LDH愛夢悅提供）

演唱會以最新個人專輯《SPACE COWBOY》為主軸，準備了包括安可在內共21首歌，他分別以白銀閃亮的太空牛仔裝、華麗亮眼的金毛露胸裝，最後再一套酷帥的黑衣套裝，三套服裝展現誠意之外，不僅二度走下台繞場，甚至還翻唱米津玄師夯曲《LEMON》，他覺得如果只是把日本演出搬過來有些沒意思，寵粉程度超乎預期。

岩田剛典身穿骷顱裝登場，帥氣十足。（LDH愛夢悅提供）

他用英日文與現場互動，也大方分享了今年過年的海外經驗，並向粉絲們喊話：「無論你幾歲，你永遠能挑戰新的事物，不要有任何理由。」此外因為是第一次在海外演出，安可時特別開放手機拍攝時間，表示「這是第一次海外演出，當然想讓大家留點什麼在手機留念」，還順勢開了自己公司「對於拍攝很嚴謹」的小玩笑，讓粉絲笑翻。除了喊話自己想變「Super Star 超級巨星」，更強調自己終於踏出長久以來的夢想第一步，大家接下來也要相信自己，好好的走著每一步，相約「一定會再來台北」。

岩田剛典在舞台上唱跳，嗨翻全場。（LDH愛夢悅提供）

隔天的見面會也是全亞洲唯一一場見面會，岩田剛典除了分享年初短期海外留學的花絮以及小趣事，以及還回答了現場的問題，甚至大方贈送幸運粉絲專屬極短小影片以及現場親簽署名T恤，還唱了《Do my thing》、《TORICO》、《Only One For Me》等三首歌，讓現場沈浸在幸褔開心的氛圍中。岩田剛典預計今天離台，班機不公開。

