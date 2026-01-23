自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍諾德獨攀台北101出事怎辦？Netflix最後一道防線曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明天（24日）於台北101進行攀爬挑戰，吸引全台注意，不過許多人好奇的是，如果真的發生什麼意外該如何是好？

霍諾德將獨攀台北101。（Netflix提供）霍諾德將獨攀台北101。（Netflix提供）

艾力克斯霍諾德將在明天上午9點進行「赤手獨攀台北101」行動，全程將由Netflix直播，不過值得一提的是，他將在無配備的狀況下進行挑戰，雖然他經驗老道，不過他自己都說「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」，網友也難免議論紛紛，如果真的有個「萬一」，那麼該如何因應。

英國《觀察家報》報導，據悉在轉播過程中，會有10秒的delay，很可能就是讓製作團隊在發生意外時，能夠即時切換畫面，至少避免畫面傳播。不過依照2004年「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）攀爬台北101的狀況來看，現場應該還是會有醫護人員到場戒備，以避免突發狀況發生。

亞倫羅伯特有「法國蜘蛛人」之稱，他曾經稱台北101像是被詛咒，他在2004年花了將近4小時才攀爬台北101成功，不過在難度1至10分當中，羅伯特給了5.5至6分的難度，似乎算是中等以上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中