霍諾德獨攀台北101出事怎辦？Netflix最後一道防線曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明天（24日）於台北101進行攀爬挑戰，吸引全台注意，不過許多人好奇的是，如果真的發生什麼意外該如何是好？

霍諾德將獨攀台北101。（Netflix提供）

艾力克斯霍諾德將在明天上午9點進行「赤手獨攀台北101」行動，全程將由Netflix直播，不過值得一提的是，他將在無配備的狀況下進行挑戰，雖然他經驗老道，不過他自己都說「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」，網友也難免議論紛紛，如果真的有個「萬一」，那麼該如何因應。

英國《觀察家報》報導，據悉在轉播過程中，會有10秒的delay，很可能就是讓製作團隊在發生意外時，能夠即時切換畫面，至少避免畫面傳播。不過依照2004年「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）攀爬台北101的狀況來看，現場應該還是會有醫護人員到場戒備，以避免突發狀況發生。

亞倫羅伯特有「法國蜘蛛人」之稱，他曾經稱台北101像是被詛咒，他在2004年花了將近4小時才攀爬台北101成功，不過在難度1至10分當中，羅伯特給了5.5至6分的難度，似乎算是中等以上。

