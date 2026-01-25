508公尺零防護不是演的！霍諾德挑戰台北101 一失手就結束

〔記者鍾志均／台北報導〕被譽為「地表最狂攀岩者」的艾力克斯霍諾德原訂昨（24日）挑戰「無繩索、零防護」自由獨攀「台北101」，卻因雨勢攪局，被迫延至今早9點捲土重來，讓直播前的全球觀眾心跳踩煞車。

這項計畫本身就夠瘋狂，霍諾德徒手攀上高達508公尺、結構垂直又重複的摩天大樓外牆，任何一個失誤，都沒有重來的機會。偏偏昨早雨水讓外牆濕滑，風險瞬間翻倍，就連向來以冷靜著稱的他，只好按下「暫停鍵」。

艾力克斯霍諾德今排除萬難，一早將正式挑戰獨攀台北101。（Netflix提供）

不少觀眾好奇，攀登台北101，和我們在奧運看到的運動攀岩有何不同？霍諾德曾分享，建築物的結構高度重複，技術上未必更刁鑽，但「體能上會更殘酷」，因為同一組動作得不斷重複，肌肉疲勞像是慢性累積的炸彈。

霍諾德說得淡定：「攀岩就是攀岩，你唯一的任務就是保持專注，別掉下去。」聽來雲淡風輕，其實是將生死交給每一次的抓握。

早在2018年的紀錄片《赤手登峰》，霍諾德就曾在優勝美地完成長達884公尺的酋長岩自由獨攀，影片紀錄過程還直接拿下奧斯卡最佳紀錄長片獎。

相比之下，台北101雖然「比較矮」，但城市高樓的未知變數，反而更讓人捏把冷汗。

