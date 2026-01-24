台灣辦桌文化前進國際 浩子、隋棠拜訪雪梨辦事處推「味覺外交」

全新實境節目《請世界吃桌》推出「味覺外交」。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千主持全新實境節目《請世界吃桌》，節目由三立攜手緯來及華視出品，為台灣首檔跨國「辦桌」實境節目，以最具代表性的台灣辦桌文化為核心，推出「味覺外交」。

《請世界吃桌》透過一道道充滿人情味的台灣料理，展開一場跨越語言、國界與文化的國際交流，讓台灣菜正式走向世界舞台，拍攝行程橫跨半個地球，前進澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等四大世界級地標。

隋棠（左起）、陳隨意、藍正龍、浩子及千千（前排）主持全新實境節目《請世界吃桌》。（三立提供）

日前製作團隊歷經長時間飛行抵達澳洲雪梨後，隨即投入緊湊拍攝行程，一下飛機完全沒有緩衝時間，立刻進入拍攝模式，行程滿檔、挑戰連發，堪稱「落地就上戰場」。

節目要在雪梨辦桌的訊息一曝光，就在社群上吸引了許多在雪梨的華人留言，很開心有機會親眼見證屬於台灣的飲食文化登上世界舞台，也許願可以品嚐幾位主持人的手藝。

浩子（左起）與隋棠拜訪駐雪梨台北經濟文化辦事處與吳正偉處長相見歡。（三立提供）

此行浩子與隋棠也特別拜訪駐雪梨台北經濟文化辦事處，吳正偉處長親自在門口熱情迎接，氣氛相當親切。聊天過程中，處長還化身「澳洲美食老師」，親自示範經典吃法「Tim Tam Slam」，把餅乾當吸管，搭配熱飲一起吃，趣味十足，現場笑聲不斷。

為了讓海外辦桌當天一切到位，處長也特別提醒主持人浩子，介紹貴賓時要注意抬頭與姓名的正確唸法，細節不馬虎，才能展現台灣辦桌的用心與專業。他也笑說，把辦桌帶到海外真的很有意義，不只是吃飯，更是把台灣的人情味一次端給世界。

