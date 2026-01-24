自由電子報
娛樂 最新消息

冰球成軍13年攻上北流 門票才開賣突喊：我很抱歉

「icyball」冰球樂團分享秒殺心情。（何樂音樂提供）「icyball」冰球樂團分享秒殺心情。（何樂音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「icyball」冰球樂團成軍13年，由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，月初他們宣布將於5月2日首度站上臺北流行音樂中心，舉辦「我很抱歉」演唱會，門票今天開賣，短短1分鐘內即宣告完售，締造秒殺佳績。

對於北流演唱會火速賣光，團員們又驚又喜。蒙幽默形容：「沒想到，第一次，這麼大，這麼快就沒了，我很抱歉。」主辦單位隨即宣布，將於5月3日加開一場，回應歌迷熱情支持。

首度站上北流就締造完售成績，4人也分享各自心情。Nelson引用新專輯名稱向歌迷致歉，「沒搶到票的小可愛，我們先深深一鞠躬，我很抱歉。這張專輯都在道歉，拍謝啦！這次真的不是故意的！」士捷則笑說：「有搶到票的小可愛，恭喜你，Privilege特權量表加十分！沒有的也不著急，我們早就習慣把你們寵壞了，加場就是最好的證明。」

「icyball」冰球樂團「我很抱歉」北流演唱會開賣1分鐘就完售，驚喜宣布再加場。（何樂音樂提供）「icyball」冰球樂團「我很抱歉」北流演唱會開賣1分鐘就完售，驚喜宣布再加場。（何樂音樂提供）

主唱王則勉勵粉絲再接再厲：「沒搶到票的小可愛們，我很抱歉，但太容易到手的緣分就沒那麼珍貴了，對吧？別氣餒，加場我們再試一次！」加場詳細資訊將稍晚於「icyball」冰球樂團、好玩專賣店及何樂音樂官方粉絲團公布。

士捷則邀請歌迷二刷：「有些歌一晚唱不完，有些人一晚見不夠，下次見面就是下次了。這次，能不能和我留在北流，陪我兩天？」王打趣說：「世界好危險，動心又怕受傷害，哪裡才能放膽愛？當然是來冰球的演唱會，一晚上的愛，安全又無害，現在還加開第二場，還不買爆？」

