自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Lu典明天辦婚禮！曾莞婷、楊銘威「意見不合」爆衝突氣氛超僵

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、陳漢典、楊銘威、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉與風田錄製《明星製作公司》，其中，Lulu與陳漢典婚禮將在明天舉辦，節目的主持群兼好友們勢必會出席；今晚電視將播出第二集網路YT從未曝光的幕後過程，主持班底挑戰「短劇製作」，由曾莞婷主動攬下製作人重任，憑藉自身人脈成功邀請謝承均、苗可麗兩位資深演員友情客串，而Lulu也出手邀請玖壹壹成員洋蔥驚喜現身，讓短劇陣容瞬間升級。

陳漢典（左起）、楊銘威、黃偉晉、曾莞婷、Lulu與風田挑戰「短劇製作」。（TVBS提供）陳漢典（左起）、楊銘威、黃偉晉、曾莞婷、Lulu與風田挑戰「短劇製作」。（TVBS提供）

六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演，目標是神還原八點檔的經典橋段，沒想到排戲過程卻先上演一場真實衝突。曾莞婷認為八點檔戲劇必須大量特寫、情緒要滿，才能抓住觀眾；楊銘威則覺得過多特寫會讓畫面太碎，影響節奏，兩人各持己見，一度氣氛僵持，現場瞬間安靜到連工作人員都不敢插話，僵局之下，楊銘威選擇直接試拍，用畫面說服全場，也讓曾莞婷點頭認同，才讓這場製作人與導演的攻防戰正式落幕。

苗可麗（左起）、陳漢典與Lulu拍攝短劇。（TVBS提供）苗可麗（左起）、陳漢典與Lulu拍攝短劇。（TVBS提供）

楊銘威事後表示，實際上大家討論的氣氛都很好，拍攝過程也是笑聲連連，他還特別將作品分享給好友柯震東「過目」，對方也大笑表示真的好鬧。

《明星製作公司》六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演。（TVBS提供）《明星製作公司》六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演。（TVBS提供）

演員們誇張又充滿反差的演技，加上導演楊銘威時不時的臨場即興橋段，全讓苗可麗拍手叫好，她表示過程中自己從頭笑到尾，如果每天可以在這樣的環境工作，會是一件很快樂的事，更笑說：「能讓觀眾看喜劇放鬆，可以算是功德一件。」謝承均也大讚大家都很專業，完全不需指導，更表示：「期待可以再來客串一次。」

曾莞婷主動攬下《阿珠與阿花》製作人重任。（TVBS提供）曾莞婷主動攬下《阿珠與阿花》製作人重任。（TVBS提供）

黃偉晉同時擔任製片與演員，他笑虧楊銘威的分鏡圖看起來很像國小聯絡簿，但他透露：「楊銘威非常清楚知道要拍什麼，還能依現場狀況精準加戲，完全沒有讓演員卡住或是走太多次，又好會給情緒價值。」擔任製片的風田則是從拍攝前的場勘、道具準備到劇組飲食一手包辦，他自嘲：「沒想到只是負責幾個人的便當就可以累成這樣，而且我這麼努力工作，卻都沒有人看到。」真實呈現幕後工作看不到的辛苦。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中