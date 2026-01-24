Lu典明天辦婚禮！曾莞婷、楊銘威「意見不合」爆衝突氣氛超僵

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、陳漢典、楊銘威、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉與風田錄製《明星製作公司》，其中，Lulu與陳漢典婚禮將在明天舉辦，節目的主持群兼好友們勢必會出席；今晚電視將播出第二集網路YT從未曝光的幕後過程，主持班底挑戰「短劇製作」，由曾莞婷主動攬下製作人重任，憑藉自身人脈成功邀請謝承均、苗可麗兩位資深演員友情客串，而Lulu也出手邀請玖壹壹成員洋蔥驚喜現身，讓短劇陣容瞬間升級。

陳漢典（左起）、楊銘威、黃偉晉、曾莞婷、Lulu與風田挑戰「短劇製作」。（TVBS提供）

六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演，目標是神還原八點檔的經典橋段，沒想到排戲過程卻先上演一場真實衝突。曾莞婷認為八點檔戲劇必須大量特寫、情緒要滿，才能抓住觀眾；楊銘威則覺得過多特寫會讓畫面太碎，影響節奏，兩人各持己見，一度氣氛僵持，現場瞬間安靜到連工作人員都不敢插話，僵局之下，楊銘威選擇直接試拍，用畫面說服全場，也讓曾莞婷點頭認同，才讓這場製作人與導演的攻防戰正式落幕。

苗可麗（左起）、陳漢典與Lulu拍攝短劇。（TVBS提供）

楊銘威事後表示，實際上大家討論的氣氛都很好，拍攝過程也是笑聲連連，他還特別將作品分享給好友柯震東「過目」，對方也大笑表示真的好鬧。

《明星製作公司》六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演。（TVBS提供）

演員們誇張又充滿反差的演技，加上導演楊銘威時不時的臨場即興橋段，全讓苗可麗拍手叫好，她表示過程中自己從頭笑到尾，如果每天可以在這樣的環境工作，會是一件很快樂的事，更笑說：「能讓觀眾看喜劇放鬆，可以算是功德一件。」謝承均也大讚大家都很專業，完全不需指導，更表示：「期待可以再來客串一次。」

曾莞婷主動攬下《阿珠與阿花》製作人重任。（TVBS提供）

黃偉晉同時擔任製片與演員，他笑虧楊銘威的分鏡圖看起來很像國小聯絡簿，但他透露：「楊銘威非常清楚知道要拍什麼，還能依現場狀況精準加戲，完全沒有讓演員卡住或是走太多次，又好會給情緒價值。」擔任製片的風田則是從拍攝前的場勘、道具準備到劇組飲食一手包辦，他自嘲：「沒想到只是負責幾個人的便當就可以累成這樣，而且我這麼努力工作，卻都沒有人看到。」真實呈現幕後工作看不到的辛苦。

