娛樂 電視

胡瓜錄影「被拋到高空」當場嚇傻求放過 突鬆口曝職業傷害

〔記者林欣穎／台北報導〕綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，持續挑戰許多初體驗。日前播出最新一集，胡瓜找來在地好朋友，介紹文山區的驚豔美食，聽到今天要吃吃喝喝胡瓜馬上流口水，迫不及待。

胡瓜大啖美食。（下面一位提供）胡瓜大啖美食。（下面一位提供）

胡瓜馬不停蹄的吃了票選第一名的麻油雞，冷呼呼的天氣喝了非常暖身子，胡瓜也愛不釋手，隨後到了美式餐廳，道地的美式食物讓胡瓜邊吃邊喊：「這樣吃下去可以嗎？完全是職業傷害！」

胡瓜要被舉起時頻頻求饒。（翻攝自YT）胡瓜要被舉起時頻頻求饒。（翻攝自YT）

文山區厲害的不只有美食，胡瓜邀請到奪得佳績的世新啦啦隊，同學們現場表演高空拋接等困難技術，默契相當良好，拋上空中的超高距離也讓胡瓜也邊看邊驚呼。

學生們毫不費力的就把胡瓜舉起來。（翻攝自YT）學生們毫不費力的就把胡瓜舉起來。（翻攝自YT）

胡瓜本來想結束訪問，不料同學們釋出請求，想一圓夢把胡瓜抬起來，讓他體驗啦啦隊的高度，只見同學們毫不費力的就把胡瓜舉起來，同學的要求胡瓜找理由瘋狂推託，卻還是不敵同學們的熱情攻擊，最後成功舉起站在高空中，超高距離也讓胡瓜腿軟，大喊：「趕快放我下來！」

胡瓜被舉起站在高空中。（翻攝自YT）胡瓜被舉起站在高空中。（翻攝自YT）

隨後胡瓜請同學們到小吃店一起飽餐一頓，聊到跳啦啦隊是否身上有許多損傷，沒想到同學們除了腰傷，還有開刀骨折，讓胡瓜相當心疼，但問到父母親看到獲得多面金牌，有沒有給予鼓勵，有位同學甚至對著鏡頭像阿嬤喊話，希望阿嬤看到他和胡瓜同框能夠感到開心，氛圍相當溫暖。

