娛樂 最新消息

照顧失智公公被酸「婚姻鬼故事」 洪詩露面淚訴：心真的很累

洪詩首度露面談心聲。（記者陳奕全攝）洪詩首度露面談心聲。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩從《我愛黑澀會》出道，2023年和李運慶登記結婚，兩人育有2個女兒，原本一家人低調過日子，沒想到近日卻被一篇「舊文」意外掀起風暴。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾發文，分享洪詩照顧失智公公的監視器畫面，本意是感謝弟媳，卻因「把屎把尿」等字眼被網友放大解讀，延伸成「婚姻鬼故事」，也把一家人的私事推上輿論檯面。洪詩今（23日）首度露面談心情，坦言心真的很累，講到家人時更一度哽咽落淚。

洪詩直言，新聞剛出來時她其實沒有太在意，「我一開始看到新聞，只覺得『哦，就是有一個新聞』，就滑掉了」，直到後來朋友突然關心問她：「妳還好嗎？」她才滿頭問號回去補看後續，「才發現『哦，好像被討論得很熱烈』」，生完孩子才三個月，又要面對網路輿論，她坦承心情難免受影響，「心真的滿累的，一定會滑手機，會看到的。」

洪詩表示，一開始並沒有太放在心上，沒想到討論越滾越大，「一直解釋真的很心累」。（記者陳奕全攝）洪詩表示，一開始並沒有太放在心上，沒想到討論越滾越大，「一直解釋真的很心累」。（記者陳奕全攝）

身為出道多年的藝人，洪詩早已習慣被評論，但有些話還是會刺進心裡。尤其看到有人留言指她「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」，她忍不住嘆氣又紅了眼眶，「我看到的時候很難過」，也直言真正讓她心疼的不是自己，而是父母，「我不知道他們看到會是什麼樣的感受，但他們是給我很多愛的。為什麼願意付出愛的人，一定是缺愛的？其實我不覺得是這樣子，他可以是充滿愛的人，去分享愛」。

面對外界質疑，洪詩透露，娘家反而成了她最大的後盾。她說家裡有個群組，家人第一時間就在裡面安慰她，「不要去聽那些不好的聲音，『妳很棒』」，她也因此第一次認真問媽媽，看到自己這樣照顧長輩，會不會心疼？媽媽的回答讓她瞬間鼻酸：「當然會心疼、會捨不得啊！」但也補了一句，「這是一個人之常情，妳不可能看到一個需要照顧的長輩，可是都不理他吧」。

洪詩提到，前陣子女兒兩歲生日聚會時，大伯還陪孩子玩得不亦樂乎，畫面和外界想像的完全不同。（記者陳奕全攝）洪詩提到，前陣子女兒兩歲生日聚會時，大伯還陪孩子玩得不亦樂乎，畫面和外界想像的完全不同。（記者陳奕全攝）

至於發文引發爭議的大伯李運泰，洪詩也替對方緩頰。她透露，新聞開始發酵時，大伯在第一時間就向她道歉，「他覺得這不是他的本意，也怕我會不會被這些聲音所誤會」，洪詩則回應對方不用自責，「我們都從這個事件裡面，學到一些經驗」。

然而，風波過後，家人之間的關係並沒有因此變調。洪詩提到，前陣子正好替大女兒辦兩歲生日派對，大伯也有到場，還陪孩子玩得不亦樂乎。看著那個畫面，她反而有些無奈，「我就會想說，我到底應該要怎麼讓大家看到，我們是幸福、快樂的，並不是大家想的那樣子，我不知道要怎麼做才讓大家知道」。

