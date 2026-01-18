一週被嘲笑3次！台灣媳婦莎白帶兒回美國 大媽竟摸頭說「好醜」

莎白曾帶兒子一起登上雜誌封面。（資料照，嬰兒與母親雜誌提供）

〔 娛樂頻道／綜合報導〕台灣媳婦、YouTuber莎白的頻道擁有79.5萬人訂閱，近日她和老公帶著兩個小孩回美國，兒子竟然連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是不是寫著『很好欺負』？」

莎白難忍兒子被評論。（翻攝自IG）

莎白以「台美巨嬰在美國被嘲笑」為題，透露一個禮拜內遇到3次，路人對兒子萊萊無禮的舉動，第一次發生在動物園，園方規定3歲以下的孩子免費，輪到萊萊時，工作人員卻說「He‘s awfully large.（他大得驚人）」，她只得解釋兒子只有14個月大。晚上去好市多幫萊萊買尿布，員工也說：「He looks like he doesn't skip a meal.（他看起來沒錯過一餐）」，讓她氣爆，在心中反嗆「你才看起來很胖咧」。

最讓她不能接受的是有一次在廁所，一位婦女走過來看到推車中的萊萊，竟然摸摸他的頭，故意用西班牙語笑笑著說「我的天啊好醜喔」，殊不知莎白略聽得懂，當場傻眼。

莎白說，過去美國人不可能這樣去評論別人的外表，她寫道：「這幾天是怎麼了嗎？我說真的我不是那麼容易受傷的人，我只是看了很傻眼。」但是回家後卻越來越想翻白眼，最氣自己當下不知道怎麼回應，也沒辦法及時保護兒子，「對，他大隻..所以勒？」認為他確實比同齡的美國孩子看起來大，「但是他很可愛啊。」網友也湧入安慰她，「萊萊超級可愛」、「他們嫉妒萊萊」、「有夠沒有禮貌誒」。

