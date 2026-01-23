自由電子報
龍千玉親弟爆中毒「昏迷送醫」！江志豐憔悴露面鬆吐病況

歌壇親姊弟檔龍千玉（右2）與江志豐（右3）難得合體，現場吐槽姊姊標誌性的「抖音」唱法。（華視提供）歌壇親姊弟檔龍千玉（右2）與江志豐（右3）難得合體，現場吐槽姊姊標誌性的「抖音」唱法。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、「歐弟」歐漢聲、陳亞蘭主持《週末最強大》，本週最新一集，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌《夢中的情話》，江志豐則在錄影時透露他前幾天食物中毒，一度昏迷送急診。

歐漢聲（左）調皮模仿阿杜惹怒曹雅雯。（華視提供）歐漢聲（左）調皮模仿阿杜惹怒曹雅雯。（華視提供）

歐漢聲與曹雅雯合唱前拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦」，沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」。

強檔單元「瓜瓜夜總會」邀請多位胡瓜好友龍千玉、江志豐、羅文聰、曹雅雯、施文彬、秀蘭瑪雅及女團LuxyGirls等人帶來「金曲對唱」，歌壇親姊弟檔龍千玉與江志豐難得合體獻唱經典作品《不如甭熟悉》。

沒想到江志豐在節目中驚爆，錄影前幾天因誤食「發霉香菇」導致中毒，一度昏迷被緊急送往急診，嚇壞現場眾人。但大病初癒的江志豐，身體雖顯虛弱但鬥嘴功力絲毫未減，現場直接大吐槽姊姊龍千玉標誌性的「抖音」唱法，更當眾開嗆：「我覺得我跟你感情也沒那麼好！」

胡瓜（左）與歐漢聲不惜犧牲形象「扮山賊」化身臥底。（華視提供）胡瓜（左）與歐漢聲不惜犧牲形象「扮山賊」化身臥底。（華視提供）

本集話題短劇「現代包青天」帶來經典故事《菩薩嶺》，由王少偉飾演氣勢十足的山賊大哥，攜手唐從聖詮釋古靈精怪的山賊二哥，以及葉華飾演風情萬種的嬌豔廚娘，眾人在「賊窩」中展開一連串明爭暗鬥、爾虞我詐的精采對決。為了查案，胡瓜與歐漢聲不惜犧牲形象「扮山賊」，化身臥底潛入賊營，兩人誇張的臥底行徑加上逗趣造型，讓對戲的王少偉多次險些笑場。

