自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

走過人生起伏 宋慧喬情有獨鍾甜苦交織氣息

宋慧喬（右）與孔劉攜手主演的Netflix劇集《慢慢地，強烈地》。（翻攝自IG）宋慧喬（右）與孔劉攜手主演的Netflix劇集《慢慢地，強烈地》。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女神宋慧喬與孔劉攜手主演的Netflix劇集《慢慢地，強烈地》已正式殺青。日前，宋慧喬在韓國出席開活動時，以一身俐落白色西裝、搭配清爽短髮亮相，極具份量的造型成為焦點，韓媒更以「明艷美貌」、「強大氣場」形容她當天所散發的氣場。

女神宋慧喬日前完成新劇拍攝，以白色西裝、俐落短髮出席活動，展現女神氣場。（翻攝自X）女神宋慧喬日前完成新劇拍攝，以白色西裝、俐落短髮出席活動，展現女神氣場。（翻攝自X）

螢光幕前的宋慧喬，經常是溫柔細膩、情感飽滿的存在；而走下鏡頭，她卻總帶著一種安靜而堅韌、內斂卻難以忽視的力量。這種看似矛盾、卻極為迷人的雙重特質，不僅形塑了她的演技層次，也延伸到她對香氣的選擇。

今年，宋慧喬正式成為法國百年香氛品牌的全球品牌大使。年初出席品牌經典「帝王蜂印瓶」的盛大慶祝活動時，她在眾多香氣中，親自挑選了最能映照自身心境的藝術沙龍系列作品「幽夜白芷（Angélique Noire）」。

宋慧喬今年成為百年香氛品牌代言人，手持「帝王蜂印瓶」分享對香味的喜好。（翻攝自X）宋慧喬今年成為百年香氛品牌代言人，手持「帝王蜂印瓶」分享對香味的喜好。（翻攝自X）

這款被女神欽點的香氣，以白芷（當歸）特有的清冷微苦為核心，巧妙融合明亮佛手柑與溫潤香草，勾勒出甜與苦交織、深沉卻不張揚的香氣軌跡。品牌更特別將此香氣注入專屬客製化的帝王蜂印瓶中，每一枚蜜蜂圖騰皆由法國工匠逐一貼附、手工繪製。

收到這份私藏香禮後，宋慧喬也分享了自己的香氣哲學，她偏好能帶來安定感、溫柔卻富有深度的氣味；在她眼中，香氣是一種不必張揚，卻能留下深刻印象的存在，比起強烈宣示自我，她更重要的是與個人氣質自然融合，靜靜陪伴。

喬妹親自選擇的香味「幽夜白芷（Angélique Noire）」層次感強、低調優雅。（翻攝自X）喬妹親自選擇的香味「幽夜白芷（Angélique Noire）」層次感強、低調優雅。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中