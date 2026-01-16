走過人生起伏 宋慧喬情有獨鍾甜苦交織氣息

宋慧喬（右）與孔劉攜手主演的Netflix劇集《慢慢地，強烈地》。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女神宋慧喬與孔劉攜手主演的Netflix劇集《慢慢地，強烈地》已正式殺青。日前，宋慧喬在韓國出席開活動時，以一身俐落白色西裝、搭配清爽短髮亮相，極具份量的造型成為焦點，韓媒更以「明艷美貌」、「強大氣場」形容她當天所散發的氣場。

女神宋慧喬日前完成新劇拍攝，以白色西裝、俐落短髮出席活動，展現女神氣場。（翻攝自X）

螢光幕前的宋慧喬，經常是溫柔細膩、情感飽滿的存在；而走下鏡頭，她卻總帶著一種安靜而堅韌、內斂卻難以忽視的力量。這種看似矛盾、卻極為迷人的雙重特質，不僅形塑了她的演技層次，也延伸到她對香氣的選擇。

請繼續往下閱讀...

今年，宋慧喬正式成為法國百年香氛品牌的全球品牌大使。年初出席品牌經典「帝王蜂印瓶」的盛大慶祝活動時，她在眾多香氣中，親自挑選了最能映照自身心境的藝術沙龍系列作品「幽夜白芷（Angélique Noire）」。

宋慧喬今年成為百年香氛品牌代言人，手持「帝王蜂印瓶」分享對香味的喜好。（翻攝自X）

這款被女神欽點的香氣，以白芷（當歸）特有的清冷微苦為核心，巧妙融合明亮佛手柑與溫潤香草，勾勒出甜與苦交織、深沉卻不張揚的香氣軌跡。品牌更特別將此香氣注入專屬客製化的帝王蜂印瓶中，每一枚蜜蜂圖騰皆由法國工匠逐一貼附、手工繪製。

收到這份私藏香禮後，宋慧喬也分享了自己的香氣哲學，她偏好能帶來安定感、溫柔卻富有深度的氣味；在她眼中，香氣是一種不必張揚，卻能留下深刻印象的存在，比起強烈宣示自我，她更重要的是與個人氣質自然融合，靜靜陪伴。

喬妹親自選擇的香味「幽夜白芷（Angélique Noire）」層次感強、低調優雅。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法