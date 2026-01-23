三立採訪車撞銀行釀10傷！電視台發聲道歉：全面檢視駕駛出勤

三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，因不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內。（記者鄭景議翻攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞台一輛採訪車今日下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，不明原因突然失控衝進路口的彰化銀行內，造成行人與銀行人員在內至少有10人受傷，對此，電視台稍早也發出聲明道歉了。

相關新聞：三立新聞採訪車疑失控撞進北市彰化銀行 10人受傷送醫

回顧事件，今日下午這輛三立新聞台的採訪車沿著街道行駛，卻在經過一江街口時，整輛車失控直接衝向路旁的彰化銀行，並高速撞入銀行大廳。

由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機被當場撞得面目全非，提款機外殼與零件散落一地，現場地面滿是玻璃碎片，場面十分驚人。

消防局初步清查，包含採訪車駕駛在內共6男4女人10人受傷，其中重傷3人、中傷1人、輕傷6人，有2人送醫時意識不清送往台大救治，駕駛則受輕傷未送醫。

對此，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任，已派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。電視台也強調，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立聲明全文：

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

