娛樂 電視

許效舜返鄉泛淚光 曝被阿嬤嫌「長得醜」阻星路

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜、鄭仲茵主持的東森超視行腳實境節目《神之路》第一季播出後廣受觀眾好評。今（23）日宣布第二季將精采續航，首集便由許效舜帶隊，重返故鄉基隆暖暖，展開一場充滿洋蔥與笑聲的尋根之旅。

談及第二季首站選在故鄉，許效舜感性表示：「暖暖是我的根，就像當年《鐵獅玉玲瓏》巡迴全台廟宇，第一站也是選在這裡。」他形容這次回鄉更像是一種「回家報告」的心情：「小時候身邊誘惑多，人容易迷失，但最終都要回到父母、神明面前。覺得自己這段時間成績單還算不錯，特地回來向神明報告，也祈求祢們賜予我更多力量，繼續前行。」

鄭仲茵、許效舜主持《神之路》。（東森超視提供）鄭仲茵、許效舜主持《神之路》。（東森超視提供）

首集錄影更充滿驚喜，許效舜巧遇看著他長大的伯母，意外揭露一段家族往事。原來當年許效舜退伍後，阿嬤一心希望他承接家業，但他堅持闖蕩演藝圈。

許效舜回憶：「全家幾乎沒人贊成，只有媽媽支持我，因為她覺得我有天份，我總是愛逗她笑。」許效舜深知自己是「哪塊布料該裁成哪種衣服」，因此毅然決然投入救國團、報名華視編劇班及蘭陵劇坊磨練。他笑說，當時阿嬤曾毒舌吐槽：「幾個孫子裡，你長得最醜竟敢去演藝圈？」但他堅持人生不留遺憾，貫徹始終。

直到多年後，高齡八、九十歲的阿嬤看到他的成就，特地向他道歉：「哎呀！不好意思當年一直阻擋你，現在看到這麼多人喜歡你、你能讓這麼多人快樂，這也是家族的成就。」這番遲來的肯定，讓許效舜欣然接受，至今感念在心。

許效舜巧遇看著他長大的伯母。（東森超視提供）許效舜巧遇看著他長大的伯母。（東森超視提供）

此外，鄭仲茵第一季結尾的際遇則讓眾人哭笑不得。製作單位特地帶她走訪台南四大月老廟，盼神明賜予好伴侶，未料竟「全軍覆沒」，即便在重慶寺好不容易擲到聖杯，籤詩上卻直言「這條路難走」、「恰似行舟上高灘」。被問到是否感到失望，鄭仲茵樂觀笑稱：「我還蠻隨緣的耶！可能月老知道我是戀愛腦，幫我決定要先好好工作賺錢，看我每次求財神都聖杯。如果單身挺快樂的，何樂而不為呢？」

她也暖心鼓勵同樣求不到好籤的女性：「現在沒給，不代表沒有，或許月老還在找尋最適合妳的那個人，等妳感情觀更成熟時接上，也或許現在有比尋找另一半更重要的事，需要妳去完成，自在就好啦！」

對於全新一季的展望，許效舜充滿期待，他強調，新一季將更深入挖掘人心最需要的正能量，「希望透過鏡頭與廟宇中的人物故事，讓大家看完後能有所感動、獲得療癒，這也是《神之路》持續努力的方向。」

鄭仲茵則興奮表示：「當然是希望能收視長紅，讓更多人因為我們節目找到傾聽你內心的那尊神，還有休假不知道上哪去的，跟著我們神之路走就對囉！」

body

