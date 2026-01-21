自由電子報
娛樂 最新消息

湯米李瓊斯34歲愛女陳屍酒店 證實去年10月已懷孕

湯米李瓊斯正處於極度悲痛之中，現又得知與未曾謀面的孫兒緣慳一面，情以何堪。（歐新社）湯米李瓊斯正處於極度悲痛之中，現又得知與未曾謀面的孫兒緣慳一面，情以何堪。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星湯米李瓊斯34歲愛女維多利亞瓊斯，本月初（1日）傳出陳屍飯店的不幸消息，死因尚未證實，今（英國當地時間21日）又被媒體披露，從流出的法院文件中驚聞維多利亞瓊斯自去年10月起便已經懷孕的消息。

據《每日郵報》等多家外媒轉載這份公開文件，裡頭出現「律師已獲悉此事，並相信瓊斯女士已懷孕」的字樣，文件中指出維多利亞被發現死亡前3個月，顯然已經懷孕。據《美國周刊》取得的法庭文件顯示，維多利亞在去年10月因在聖克魯斯縣公共場合醉酒和拒捕而被控輕罪，當時她已懷孕。

《每日郵報》披露湯米瓊斯死前已懷孕的消息。（翻攝自官網）《每日郵報》披露湯米瓊斯死前已懷孕的消息。（翻攝自官網）

雖然目前尚不清楚維多利亞瓊斯去世時是否仍屬於妊娠中，但她的死亡證明上確實寫著「過去一年內懷孕」。

維多利亞瓊斯生前曾多次捲入酗酒、毒品事件，讓老爸操碎了心，2002年曾以童星身分出道的她，後來雖逐漸淡出影壇，但仍常和父親一起出席公開活動。據悉，湯米李瓊斯正處於極度悲痛之中，現又得知與未曾謀面的孫兒緣慳一面，情以何堪。

