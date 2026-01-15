朱孝天47歲生日曬F4情懷 言承旭老實說：喜歡吵不散的朋友

今天是F4成員朱孝天47歲生日。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（15日）是F4成員朱孝天47歲生日，他在社群分享許多粉絲給他的生日祝福，其中也充滿了昔日F4情懷。可惜的是，因為理念不同，近期言承旭、周渝民、吳建豪的巡演中，沒有朱孝天的加入，而日前在演唱會上，言承旭也直言他喜歡吵不散的朋友。

朱孝天（右）生日，分享許多F4粉絲對他的祝福。（翻攝自IG）

《流星花園》曾經紅遍亞洲，也讓F4團員在東南亞特別受歡迎，今天朱孝天就分享許多來自菲律賓粉絲給他的生日祝福，另外也有來自日本甚至挪威的粉絲祝他生日快樂，身體健康。

朱孝天（左）生日，收到許多粉絲給予祝福。（翻攝自IG）

之前朱孝天曾在直播時提到，F4成員私下不熟，也很少聯絡，日前除了他以外的「F3」在「恆星之城」演唱會上，也巧合的談到關於F4熟不熟，常不常聯絡等話題，其中吳建豪談到自己的想法，認為即使很少聯絡，但兄弟有需要時，一句話必全力赴約。另外言承旭更直白，他在某場演唱會上對歌迷談到：「我喜歡可以經常吵架，但永遠吵不散的朋友，你們身邊有這樣的朋友嗎？」

接著言承旭繼續說：「我身邊也有，你們知道是誰嗎？」然後自己回答：「是仔仔、VanNess，然後最近又多了一個新朋友。」指的就是近期一起進行「恆星之城」巡演的阿信，對於他「獨漏」朱孝天，網友也覺得無可奈何，畢竟之前朱孝天對於F4說了一些傷感情的話。

