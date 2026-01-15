自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱孝天47歲生日曬F4情懷 言承旭老實說：喜歡吵不散的朋友

今天是F4成員朱孝天47歲生日。（翻攝自微博）今天是F4成員朱孝天47歲生日。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（15日）是F4成員朱孝天47歲生日，他在社群分享許多粉絲給他的生日祝福，其中也充滿了昔日F4情懷。可惜的是，因為理念不同，近期言承旭、周渝民、吳建豪的巡演中，沒有朱孝天的加入，而日前在演唱會上，言承旭也直言他喜歡吵不散的朋友。

朱孝天（右）生日，分享許多F4粉絲對他的祝福。（翻攝自IG）朱孝天（右）生日，分享許多F4粉絲對他的祝福。（翻攝自IG）

《流星花園》曾經紅遍亞洲，也讓F4團員在東南亞特別受歡迎，今天朱孝天就分享許多來自菲律賓粉絲給他的生日祝福，另外也有來自日本甚至挪威的粉絲祝他生日快樂，身體健康。

朱孝天（左）生日，收到許多粉絲給予祝福。（翻攝自IG）朱孝天（左）生日，收到許多粉絲給予祝福。（翻攝自IG）

之前朱孝天曾在直播時提到，F4成員私下不熟，也很少聯絡，日前除了他以外的「F3」在「恆星之城」演唱會上，也巧合的談到關於F4熟不熟，常不常聯絡等話題，其中吳建豪談到自己的想法，認為即使很少聯絡，但兄弟有需要時，一句話必全力赴約。另外言承旭更直白，他在某場演唱會上對歌迷談到：「我喜歡可以經常吵架，但永遠吵不散的朋友，你們身邊有這樣的朋友嗎？」

接著言承旭繼續說：「我身邊也有，你們知道是誰嗎？」然後自己回答：「是仔仔、VanNess，然後最近又多了一個新朋友。」指的就是近期一起進行「恆星之城」巡演的阿信，對於他「獨漏」朱孝天，網友也覺得無可奈何，畢竟之前朱孝天對於F4說了一些傷感情的話。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中