劉嘉玲全說了！不滿梁朝偉這一點：為什麼你老是拒絕

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉嘉玲日前錄製「奶茶妹」章澤天的Podcast節目，罕見談及與老公梁朝偉的相處點滴。個性外向、熱愛社交的她，過去曾因梁朝偉性格低調，對社交場合較為抗拒而感到困擾，甚至為此不開心了好多年。

性格內向的梁朝偉，和外放的劉嘉玲形成強烈對比。（翻攝自劉嘉玲IG）

劉嘉玲表示：「以前我覺得朋友們都是一對一對出來聚餐，為什麼你老是拒絕呢？」過去她曾硬著頭皮帶梁朝偉出席聚會，但看到他在席間顯得相當不自在，也讓她開始反思：「我為什麼要逼他呢？」

後來劉嘉玲發現，梁朝偉獨處時能完全做自己，可是一旦站到眾人面前，就會自動切換成「大明星梁朝偉」的狀態，對他而言是一種消耗。

隨著年齡增長，劉嘉玲逐漸學會尊重並欣賞對方的特質，而梁朝偉也有所改變，如今偶爾會主動陪她與朋友相聚。談到私下相處，劉嘉玲也分享，梁朝偉在生活中的一面其實與外界印象不同。

劉嘉玲透露，梁朝偉若做錯事，不擅長用言語表達歉意，反而會寫下一張長長的卡片道歉，「道歉卡滿多的，他會把自己不對的地方列出來。」

除了道歉卡，梁朝偉也很有儀式感，對各種紀念日也相當重視。所以無論是聖誕節、結婚紀念日或生日，他都會親自挑選卡片並手寫心意。

劉嘉玲表示，他送的禮物不一定完全符合她的喜好，但對方願意花心思準備，每一張卡片都讓她感到溫暖，她加碼分享了老公去年寫給她的生日卡片。梁朝偉感謝她多年來的陪伴，甜蜜表示：「希望60、70、80歲，我們還是像現在一樣幸福快樂地陪伴下去。」濃情蜜意閃瞎眾人。

