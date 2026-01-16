自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉嘉玲全說了！不滿梁朝偉這一點：為什麼你老是拒絕

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉嘉玲日前錄製「奶茶妹」章澤天的Podcast節目，罕見談及與老公梁朝偉的相處點滴。個性外向、熱愛社交的她，過去曾因梁朝偉性格低調，對社交場合較為抗拒而感到困擾，甚至為此不開心了好多年。

性格內向的梁朝偉，和外放的劉嘉玲形成強烈對比。（翻攝自劉嘉玲IG）性格內向的梁朝偉，和外放的劉嘉玲形成強烈對比。（翻攝自劉嘉玲IG）

劉嘉玲表示：「以前我覺得朋友們都是一對一對出來聚餐，為什麼你老是拒絕呢？」過去她曾硬著頭皮帶梁朝偉出席聚會，但看到他在席間顯得相當不自在，也讓她開始反思：「我為什麼要逼他呢？」

後來劉嘉玲發現，梁朝偉獨處時能完全做自己，可是一旦站到眾人面前，就會自動切換成「大明星梁朝偉」的狀態，對他而言是一種消耗。

隨著年齡增長，劉嘉玲逐漸學會尊重並欣賞對方的特質，而梁朝偉也有所改變，如今偶爾會主動陪她與朋友相聚。談到私下相處，劉嘉玲也分享，梁朝偉在生活中的一面其實與外界印象不同。

劉嘉玲透露，梁朝偉若做錯事，不擅長用言語表達歉意，反而會寫下一張長長的卡片道歉，「道歉卡滿多的，他會把自己不對的地方列出來。」

除了道歉卡，梁朝偉也很有儀式感，對各種紀念日也相當重視。所以無論是聖誕節、結婚紀念日或生日，他都會親自挑選卡片並手寫心意。

劉嘉玲表示，他送的禮物不一定完全符合她的喜好，但對方願意花心思準備，每一張卡片都讓她感到溫暖，她加碼分享了老公去年寫給她的生日卡片。梁朝偉感謝她多年來的陪伴，甜蜜表示：「希望60、70、80歲，我們還是像現在一樣幸福快樂地陪伴下去。」濃情蜜意閃瞎眾人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中