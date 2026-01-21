高允貞《愛情怎麼翻譯？》演到觀眾心動了 韓媒讚：讓人陷進去

《愛情怎麼翻譯？》高允貞飾演全球巨星深受觀眾喜愛。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國愛情喜劇《愛情怎麼翻譯？》16日全集上線後，最被點名「讓人陷進去」的，正是飾演頂級明星「車茂熙」的高允貞。隨著劇集討論度攀升，韓網幾乎一致指向高允貞讓這部浪漫喜劇「活起來」。

《愛情怎麼翻譯？》講述金宣虎和高允貞兩人從語言誤差、情感錯位，一路走到心動同頻；劇情本身已夠浪漫，但韓媒分析真正讓觀眾上癮的，是高允貞把「戀愛發生的瞬間」演得太真實。

車茂熙在設定上是被全世界追逐的存在，卻在感情裡笨拙得要命。高允貞不用誇張的橋段去強調「反差」，而是透過眼神游移、呼吸節奏、欲言又止的停頓，慢慢堆疊一種「明明心動卻不敢確認」的狀態。



高允貞一秒可愛，一秒收斂演技獲讚。（Netflix提供）

有粉絲提到，高允貞在這部劇裡的情緒層次「比台詞還多」。前一秒是帶點孩子氣的可愛，下一秒卻能瞬間沉下來，讓曖昧氛圍變得真切又有重量。因此，她與金宣虎的互動，不靠灑糖硬推，而是自然的讓人想繼續看下去。

更讓粉絲驚喜的是，高允貞在劇中還以角色「都拉美」現身，與車茂熙本人形成強烈對比。一邊是內斂克制的巨星，一邊是氣場全開的戲中角色，短短切換就讓觀眾看見她截然不同的表演面向。

