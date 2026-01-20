貝克漢長子自爆焦慮中長大重擊父母 網點播「這首歌」幫他呼呼

布魯克林（左）自爆，長期控制他的是爸爸貝克漢（右）、媽媽維多莉亞（左二），而非他的老婆妮可拉（右二）。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢以及老婆維多莉亞向來在媒體和社群都塑造美滿家庭形象，但長子布魯克林毀滅式爆料，自爆其實從小是在極度焦慮中長大，網友想起張雨生和張惠妹合唱過的一首歌，如同歌名所寫《最愛的人傷我最深》，在幫布魯克林「呼呼」的同時，或許貝克漢夫婦現在心中也是同樣的感受：「最愛的人傷我最深！」

布魯克林談到：「說我老婆控制我的說法完全顛倒了，我一生中的大部分時間都受到父母的控制，我是在極度焦慮中長大的。自從我離開家人之後，那種焦慮第一次消失了，我每天早上醒來都感激自己選擇的生活，並找到了平靜和釋然。」

另外布魯克林還提到：「我太太和我都不希望我的生活被形象、媒體或操縱所塑造，我們只希望為我們和未來的家庭帶來和平、隱私和幸福。」他也抱怨爸媽，只想著自己的品牌，每次的活動現身，在鎂光燈之下，想的是演出「完美的家庭」，這些都讓他難以接受。網友則想到貝克漢家庭失和，無論是貝克漢夫婦，或是布魯克林夫婦，心中的感受大概就像《最愛的人傷我最深》歌詞唱的：「我最深愛的人傷我卻是最深，教人無助的深刻！」

