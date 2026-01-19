成龍近身對打SEVENTEEN文俊輝！梁家輝暌違20年力挺：陪你打下去

成龍、梁家輝暌違20年再次合作，於《捕風追影》有精彩對手戲。（鴻聯國際提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由成龍、梁家輝攜手主演的犯罪動作電影《捕風追影》，順利抽中今年中國地區電影片配額核配序位第2，這也是成龍、梁家輝暌違20年再度合作的電影，預計在3月份在台上映，並推出中、粵語雙版本，屆時觀眾也可看到韓團SEVENTEEN的中國籍成員文俊輝在大銀幕上的英姿。

梁家輝在《捕風追影》飾演傅隆生，職涯首度挑戰同一角色。（鴻聯國際提供）

《捕風追影》以2007年銀河映像經典電影《跟蹤》為基礎重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，加入AI監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，描繪一場警方實戰經驗正面迎戰高科技犯罪集團的極限博弈，題材緊扣當代社會對科技失控與犯罪進化的集體焦慮。

請繼續往下閱讀...

此次釋出的預告一開場即以真實爆破的大場面強勢登場，緊接而來的是高密度動作戲碼輪番上陣，呈現一場老派實戰跟蹤術與AI高科技潮流犯罪的緊繃節奏。濃厚港味氛圍，不僅讓人熱血沸騰，也勾起7、80後影迷對千禧年代港片黃金時期的集體記憶。

成龍與SEVENTEEN合影，他與文俊輝在《捕風追影》有打戲。（翻攝自微博）

已屆7旬高齡的成龍，此次在片中飾演黃德忠，再度「真打」回歸大銀幕，親身上陣多場高強度動作戲，再現巔峰身手，敬業程度令人動容。而片中他更首度與當紅男團SEVENTEEN成員文俊輝上演近身對打戲碼，新舊世代正面交鋒，讓動作層次與戲劇張力全面升級。

成龍在《捕風追影》展現巔峰身手。（鴻聯國際提供）

本片同時也是成龍與梁家輝繼電影《神話》後，暌違20年再度合作，兩位影帝曾攜手締造無數經典，如今再度合體，老友過招，火花十足，也無疑為新世代觀眾與老影迷帶來許多驚喜。日前成龍也已公開表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集。對此，梁家輝也力挺發言，直言願意一路陪著成龍「打下去」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法