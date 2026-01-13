劉宇寧讓心暖暖的 成都兌現6年前對粉絲承諾

劉宇寧巡迴演會成都站有一段暖心的故事，在網路上瘋狂流傳。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕讓五月天阿信在演唱中發文「想去看一下劉宇寧演唱會」的劉宇寧，由於兩人演唱會場館僅20分鐘路程，也笑著回應說「下次我去後台偷偷看他（阿信）」。除了驚喜和阿信隔空互動，劉宇寧巡迴演會成都站還有一段暖心的故事，在網路上瘋狂流傳，更被稱為：粉絲與劉宇寧最真誠的互動。

「劉宇寧一句承諾記了六年」成為熱搜關鍵字。（翻攝自IG）

「劉宇寧一句承諾記了六年」成為熱搜關鍵字，故事起於2020年，劉宇寧在直播中和一名暱稱「襪子」的粉絲連線，當時襪子是個高中生，獨自前往成都看劉宇寧演唱會，他和劉宇寧連線時，提到因為要趕火車，所以沒辦法看完演唱會，必須提前離開才能搭到車，沒聽到最後的幾首歌，一直是襪子心中的遺憾。當時劉宇寧承諾襪子：「我們一定會再見的，下一次你會聽到我唱最後一首歌的，下一次演唱會，我送你一張票。」

劉宇寧始終沒有忘記跟襪子的約定。（翻攝自IG）

六年後，劉宇寧巡迴演唱會成都站，他沒有忘記約定，特別邀請「襪子」到現場聽演唱會，還送了看台第一排的超級VIP座位給她，讓襪子不必再拿著望遠鏡，可以清楚看到劉宇寧、聽完每一首歌。

劉宇寧重視承諾的暖心也被網友大讚：人真的好好喔。（翻攝自IG）

襪子事後記錄下這件事，字裡行間能看見無盡的感動，襪子說：「當我一步步走向看台第一排時，我的眼淚已經不爭氣地往下掉。我終於從你的二十幾歲，來到了我的二十幾歲。」網友看了這些文字，也忍不住紅了眼眶，劉宇寧重視承諾的暖心也被網友大讚：人真的好好喔。

