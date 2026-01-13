自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉宇寧讓心暖暖的 成都兌現6年前對粉絲承諾

劉宇寧巡迴演會成都站有一段暖心的故事，在網路上瘋狂流傳。（翻攝自IG）劉宇寧巡迴演會成都站有一段暖心的故事，在網路上瘋狂流傳。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕讓五月天阿信在演唱中發文「想去看一下劉宇寧演唱會」的劉宇寧，由於兩人演唱會場館僅20分鐘路程，也笑著回應說「下次我去後台偷偷看他（阿信）」。除了驚喜和阿信隔空互動，劉宇寧巡迴演會成都站還有一段暖心的故事，在網路上瘋狂流傳，更被稱為：粉絲與劉宇寧最真誠的互動。

「劉宇寧一句承諾記了六年」成為熱搜關鍵字。（翻攝自IG）「劉宇寧一句承諾記了六年」成為熱搜關鍵字。（翻攝自IG）

「劉宇寧一句承諾記了六年」成為熱搜關鍵字，故事起於2020年，劉宇寧在直播中和一名暱稱「襪子」的粉絲連線，當時襪子是個高中生，獨自前往成都看劉宇寧演唱會，他和劉宇寧連線時，提到因為要趕火車，所以沒辦法看完演唱會，必須提前離開才能搭到車，沒聽到最後的幾首歌，一直是襪子心中的遺憾。當時劉宇寧承諾襪子：「我們一定會再見的，下一次你會聽到我唱最後一首歌的，下一次演唱會，我送你一張票

劉宇寧始終沒有忘記跟襪子的約定。（翻攝自IG）劉宇寧始終沒有忘記跟襪子的約定。（翻攝自IG）

六年後，劉宇寧巡迴演唱會成都站，他沒有忘記約定，特別邀請「襪子」到現場聽演唱會，還送了看台第一排的超級VIP座位給她，讓襪子不必再拿著望遠鏡，可以清楚看到劉宇寧、聽完每一首歌。

劉宇寧重視承諾的暖心也被網友大讚：人真的好好喔。（翻攝自IG）劉宇寧重視承諾的暖心也被網友大讚：人真的好好喔。（翻攝自IG）

襪子事後記錄下這件事，字裡行間能看見無盡的感動，襪子說：「當我一步步走向看台第一排時，我的眼淚已經不爭氣地往下掉。我終於從你的二十幾歲，來到了我的二十幾歲。」網友看了這些文字，也忍不住紅了眼眶，劉宇寧重視承諾的暖心也被網友大讚：人真的好好喔。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中