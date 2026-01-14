自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔罹癌又中風！89歲連戰近況曝 二媳婦路永佳認「夫妻拉扯」突喊想哭

彭小刀（左起）、路永佳、曲艾玲、張齡予、黃嘉千、廖家儀出席新書發表會。（記者陳奕全攝）彭小刀（左起）、路永佳、曲艾玲、張齡予、黃嘉千、廖家儀出席新書發表會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕連戰二兒子連勝武與老婆路永佳今（14）日出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，該書由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的英文閱讀與抄寫，路永佳受訪笑說她拉了老公、兒女一起加入校正翻譯，家中宛如成了「翻譯中心」，她也透露89歲的公公連戰身體狀況。

現年89歲的連戰2021年因攝護腺癌開刀，因自行停藥結果造成小中風，過去露面滿頭白髮坐在輪椅，今路永佳透露，公公現在年事已高，但整體狀況不錯，「他現在每天睡得好也吃得好，對吃的還有很大的熱忱。」

路永佳（左）、連勝武為新書曾有摩擦，是另類的夫妻情趣。（記者陳奕全攝）路永佳（左）、連勝武為新書曾有摩擦，是另類的夫妻情趣。（記者陳奕全攝）

路永佳為了籌備新書費了很大心力，花了將近一年才完成，直呼整個過程很辛苦，差點想哭，也提到在製作新書過程與老公連勝武有過摩擦，主要是在翻譯上兩人認解各有不同，「彼此有些小拉扯，但挺有趣的」，曲艾玲則笑說自己成了他們的調停者，也虧說這算是他們夫妻情趣，也說連勝武今天都用著驕傲眼神看路永佳。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中