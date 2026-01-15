自由電子報
娛樂 最新消息

竹北吊車大王又出手了 29.1萬競標「4數字」喊貴

竹北吊車大王胡漢龑為了得到車牌「8888」，參加競標。（翻攝自臉書）竹北吊車大王胡漢龑為了得到車牌「8888」，參加競標。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕年收入高達30億元的「竹北吊車大王」胡漢龑，擁有4個老婆、14名子女，最近犒賞自己買了千萬邁巴赫休旅車，之後又購入福斯四輪傳動電動車以及五門小吉米，胡漢龑驕傲說，五門小吉米在台灣只有一輛，獨一無二。這次他又出手參加競標，為的就是要買下自己心儀的車牌號碼「8888」，他說自己花了29.1萬元，成功幫愛車掛牌。

為了奪到心愛車號「8888」，胡漢龑花了不少錢。（翻攝自臉書）為了奪到心愛車號「8888」，胡漢龑花了不少錢。（翻攝自臉書）

胡漢龑日前在社群發文「開心、開心、開心，今天開著2026年第一牌競標到的8888，前往新竹縣消防局參加贈車典禮」，當天胡漢龑又捐了一台RAV4四輪傳動給新竹縣消防局第二大隊當勘災車；聽說接下來還會成立第四大隊，胡漢龑也決定再贈送一台RAV4四輪傳動救災車，給即將成立的第四大隊當賀禮。

年收入高達30億元的「竹北吊車大王」胡漢龑。（翻攝自臉書）年收入高達30億元的「竹北吊車大王」胡漢龑。（翻攝自臉書）

胡漢龑的小羅浮宮地下室停著他的愛車，外界熟悉的東北大花藍寶堅尼外，還集合了保時捷、麥拉倫、賓利等豪車。胡漢龑透露：「開心、開心、開心，新春第一炮花了29萬1000元，標了第一張電動車牌8888」，替新車拿到了身分證，也直呼「好貴啊！」

