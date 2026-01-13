自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

政大系籃正妹爆「拍付費色色大尺」！網瘋傳：只用手遮

政大系籃正妹張嘉介傳出拍攝尺度「太辣」。（翻攝自IG）政大系籃正妹張嘉介傳出拍攝尺度「太辣」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在PTT表特（Beauty）板上爆紅的政大系籃正妹張嘉介，就讀新竹女中因一張打籃球時美照，而收獲無數粉絲，目前就讀國立政治大學企業管理學系的她，不例外也是校隊成員。平常包緊緊的她，IG上除了會分享球場上的側拍照，也經常不吝與粉絲分享比基尼辣照，大方展現身材。但近日卻被網友「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」發現，點進IG時竟意外被導向一個付費網頁，驚呼：「哇靠！怎麼她變成大尺麻豆啦！？」

張嘉介不吝於在個人社群分享比基尼辣照。（翻攝自IG）張嘉介不吝於在個人社群分享比基尼辣照。（翻攝自IG）

網友「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書中分享張嘉介近況，「如果只是泳裝和內衣拍拍，那還不叫大尺。她是會穿很小件的衣物或是用手遮擋而已，再來就是對準局部的重點拍攝。」

貼文曝光，不但紅到香港，也吸引一票網友留言：「常在政大體育館看到本人練球，很認真給推」、「教練，我想打籃球了」、「她真的是極品！混血美女身材又好。」

張嘉介高中打籃球時，雖然還戴著牙套，但已擄獲一票粉絲。（翻攝自IG）張嘉介高中打籃球時，雖然還戴著牙套，但已擄獲一票粉絲。（翻攝自IG）

但也有網友不認同「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」將張嘉介封為台灣籃球界第一美女，貼文正名「籃球界的第一美女，我覺得只有洗菜和王祖賢」。

至於張嘉介的付費網頁照是否屬實，本人目前尚現身說明。目前可以確定的是IG上的近照有部分其實是2026寫真集的預覽照。  

張嘉介目前就讀國立政治大學企業管理學系，是籃球界的漂亮寶貝。（翻攝自IG） 張嘉介目前就讀國立政治大學企業管理學系，是籃球界的漂亮寶貝。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中