政大系籃正妹爆「拍付費色色大尺」！網瘋傳：只用手遮

政大系籃正妹張嘉介傳出拍攝尺度「太辣」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在PTT表特（Beauty）板上爆紅的政大系籃正妹張嘉介，就讀新竹女中因一張打籃球時美照，而收獲無數粉絲，目前就讀國立政治大學企業管理學系的她，不例外也是校隊成員。平常包緊緊的她，IG上除了會分享球場上的側拍照，也經常不吝與粉絲分享比基尼辣照，大方展現身材。但近日卻被網友「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」發現，點進IG時竟意外被導向一個付費網頁，驚呼：「哇靠！怎麼她變成大尺麻豆啦！？」

張嘉介不吝於在個人社群分享比基尼辣照。（翻攝自IG）

網友「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書中分享張嘉介近況，「如果只是泳裝和內衣拍拍，那還不叫大尺。她是會穿很小件的衣物或是用手遮擋而已，再來就是對準局部的重點拍攝。」

貼文曝光，不但紅到香港，也吸引一票網友留言：「常在政大體育館看到本人練球，很認真給推」、「教練，我想打籃球了」、「她真的是極品！混血美女身材又好。」

張嘉介高中打籃球時，雖然還戴著牙套，但已擄獲一票粉絲。（翻攝自IG）

但也有網友不認同「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」將張嘉介封為台灣籃球界第一美女，貼文正名「籃球界的第一美女，我覺得只有洗菜和王祖賢」。

至於張嘉介的付費網頁照是否屬實，本人目前尚現身說明。目前可以確定的是IG上的近照有部分其實是2026寫真集的預覽照。

張嘉介目前就讀國立政治大學企業管理學系，是籃球界的漂亮寶貝。（翻攝自IG）

