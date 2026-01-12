自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）耗時2年打造！《上山吧！台灣隊》選中「死亡稜線」 製作人揭催淚主因

《上山吧！台灣隊》耗時兩年打造，橫跨三洲拍攝，淡化明星光環，讓「山」成為真正的主角。（三立提供）《上山吧！台灣隊》耗時兩年打造，橫跨三洲拍攝，淡化明星光環，讓「山」成為真正的主角。（三立提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕近年實境節目全面升級，《上山吧！台灣隊》選擇回到影像與土地的本質提問，歷時兩年籌備，淡化明星光環，讓「山」成為敘事核心。節目在《上山下海過一夜》奪下金鐘後再度升級格局，橫跨歐、亞、非三洲，走訪瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山，最終回到台灣聖稜線，透過三座指標性山岳，回應一個核心命題：台灣的山，同樣值得被世界看見。

聖稜線從大霸尖山延伸至雪山，是台灣山岳精華路段。（三立提供）聖稜線從大霸尖山延伸至雪山，是台灣山岳精華路段。（三立提供）

製作人邊哥透露，聖稜線從大霸尖山一路延伸至雪山，涵蓋森林、裸岩、斷崖與高山稜線，是台灣山岳最精華、也最困難的一段。多年來，每次上山總有前輩提醒：「如果有機會，一定要把這條好好拍下來，分享給全世界。」正因路線艱難、拍攝風險極高，長年鮮少有人完整記錄，這條稜線便一直靜靜等待一個成熟的時機。

直到團隊在前期研究中，重新檢視世界各地的登山文化，答案逐漸清晰。邊哥指出，全球許多國家，正是因為一座山，讓世界記住了它。吉力馬札羅山帶動整個國家的觀光、經濟與文化價值；馬特洪峰則被瑞士轉化為國家品牌，從商品到旅遊，成為全球旅人心中的象徵。「那台灣為什麼不行？」成了團隊反覆追問的問題。於是，他們決定將聖稜線與世界名峰並置，想要證明，只要被好好記錄，台灣的山，一點也不輸任何一座世界級名峰。

節目卡司延續熟悉的默契，老搭檔阿傑與八弟再度迎戰。從登山新手一路成長，八弟早已擺脫過往標籤，自信表示：「走到世界之巔，我要把在台灣學到的東西帶出去。」而過去習慣獨自揹包上山的阿傑，也在一次次共進退中學會團隊的重要，他說，真正的認同，是想把這片土地的價值分享給世界各地的朋友。

馬特洪峰被視為技術門檻最高的經典名峰。（三立提供）馬特洪峰被視為技術門檻最高的經典名峰。（三立提供）

三座山，三種考驗。馬特洪峰被視為技術門檻最高的一站，路線幾乎沒有容錯空間，阿傑形容，每一步都得先想好怎麼上、怎麼退；凌晨結繩出發，陡峭岩壁逼得人手腳並用。因手部曾受重傷，他更提前準備安全鉤具，為任何突發狀況預留最後一道保險。吉力馬札羅山的挑戰，則來自長距離與高海拔的累積負荷。八弟回憶，中後段空氣稀薄到必須重新調整呼吸，甚至一度出現恐慌感；所幸當地協作一路給予鼓勵，他也教起台灣原住民山歌，用音樂拉近距離。阿傑回頭對照台灣的登山文化，直呼溫暖、互信與親近感，正是台灣最獨特的風景

吉力馬札羅山長距離與高海拔累積的身心壓力，讓攀登不只是體能挑戰。（三立提供）吉力馬札羅山長距離與高海拔累積的身心壓力，讓攀登不只是體能挑戰。（三立提供）

而無論身在何處，安全始終是節目最優先、也最無法妥協的底線。團隊見識到成熟的登山產業體系後，將風險評估、醫療支援與後送機制完整帶回台灣。從籌備期開始，節目即完成全面風險規劃，涵蓋保險、緊急撤離與醫療應變，全程配置專業嚮導與急救人員隨行，確保每一次挑戰都建立在對自然負責的前提下。真正長時間承受環境考驗的，往往是站在鏡頭後方的攝影與工作團隊。為捕捉畫面，他們必須提前進入高風險地形，在低溫、強風與狹窄稜線中架設器材，待隊伍通過後迅速撤離。畫面中的穩定與震撼，背後其實是團隊累積數十年的專業經驗與冷靜判斷，在無聲支撐。

《上山吧！台灣隊》讓觀眾看見台灣山林本就具備的世界級價值。（三立提供）《上山吧！台灣隊》讓觀眾看見台灣山林本就具備的世界級價值。（三立提供）

繞行世界一圈後，鏡頭最終回到家鄉。連日降雨下的聖稜線，風險密集、身心俱疲，直到日出灑落大霸尖山，山體被染成金色，那一刻，所有汗水才有了重量。阿傑感性地說：「你如果不進森林，永遠只是紙上談兵。」邊哥也再次強調，這趟橫跨三洲的拍攝，從來不是為了證明誰更困難，而是讓觀眾理解，台灣的山，本就具備世界級的價值，值得被世界認真看見。

body

