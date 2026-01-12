自由電子報
男神宋仲基現蹤台灣街頭和這款零食拍照 竟釣出野生蔡英文留言！

宋仲基PO出自己拿香菜餅乾的照片，釣出蔡英文留言。（圖翻攝自宋仲基IG）宋仲基PO出自己拿香菜餅乾的照片，釣出蔡英文留言。（圖翻攝自宋仲基IG）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國男神宋仲基近日為參加素有「南韓葛萊美獎」之稱的金唱片頒獎典禮飛來台灣，今天（12日）他特別在社群分享自己在台北街頭拍的日常照，意外曝光男神也是「香菜控」，甚至釣出同為香菜愛好者的前總統蔡英文留言，引發熱議。

宋仲基今天在IG分享自己在台北街頭的一系列帥照，其中一張男神拿著香菜口味「多力多滋」燦笑的照片掀起台灣網友熱議，「你也喜歡吃香菜嗎哥，台灣很多香菜餅乾喔可以讓你吃到爽」、「沒想到歐巴也是香菜控」、「喔不……我不能接受香菜，但我還是愛你」。

沒想到該篇貼文還釣出蔡英文留言，用英文笑稱「多力多滋香菜口味，好選擇！歡迎來到台灣！（Doritos Coriander Flavor , good choice！welcome to Taiwan！）」

鄉民紛紛驚喜表示「不可能我家總統海巡到這裡來耶」、「你怎麼連這裡都來了啦！好可愛」、「總統怎麼到處衝浪」、「小英總統，我是宋仲基的粉絲，您竟然親自留言，真的太幸運了！」、「香菜口味可以吸引來小英總統」。

點圖放大
點圖放大

