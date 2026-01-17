自由電子報
娛樂 電視

饒舌歌手不急著成功 得金曲新人獎「不一定看得起自己」

〔記者李紹綾／台北報導〕饒舌歌手someshiit山姆擔任《Bella儂儂》一月號封面人物，他去年以專輯《愚公》拿下第36屆金曲獎最佳新人，站上頒獎台時，只說了一句話：「我把我所有的一無所有寫成音樂，謝謝你們看見這樣的我。」短短一句，卻像把這些年繞遠路、走彎路的心情全都說完了。

山姆從軍校到金曲新人王，把「一無所有」寫成音樂。（《Bella儂儂》雜誌提供）山姆從軍校到金曲新人王，把「一無所有」寫成音樂。（《Bella儂儂》雜誌提供）

山姆從不諱言自己不是「目標型選手」，他笑說自己很難一開始就知道要什麼，但一旦選了方向，就會願意承擔後果，也留給自己後悔的空間。也正因為這樣，他的人生走得不直。曾經念過軍校，卻覺得人生不該只停在那裡，於是飛到紐西蘭打工度假；回台後，他當過手搖飲店員、餐廳服務生、音樂祭工作人員，也進過公關公司，每一段看似「不相關」的經歷，最後都成了寫歌的養分。他坦言，一開始連「我要做音樂」都說不出口，但多年後回頭看，才發現每個選擇，其實都在替音樂留空間。

山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）

在拿到金曲獎前的32年人生裡，山姆並不覺得自己是個有自信的人，甚至直言「就算得了金曲，也不一定看得起自己」。直到《愚公》完成，他才慢慢長出對自己的信任。他認為，金曲獎代表的是群眾與前輩的肯定，但更重要的是，自己終於能由內而外地相信自己，也提醒自己在榮耀之後，仍要保持飢渴，繼續前進。這張專輯不只是作品，更像一面照見自己的鏡子，也讓他學會接住別人的讚美，因為那同時是對整個團隊的尊重。

山姆從軍校到金曲新人王，把「一無所有」寫成音樂。（《Bella儂儂》雜誌提供）山姆從軍校到金曲新人王，把「一無所有」寫成音樂。（《Bella儂儂》雜誌提供）

談到創作《台北生的病》，山姆提到自己父母來自馬祖北竿，從小在中壢長大，後來在台北生活超過十年，對「家」的想像一直在移動。他說，「家」對他而言不是地點，而是安心感，住了七年的租屋處是家，有爸媽在的中壢是家，和音樂夥伴一起工作的地方，也是家。金曲獎後，他第一通電話打給媽媽，只想讓家人知道，自己在台北靠音樂活得很好，而這座城市，也因為夥伴與創作，逐漸變成他的歸屬。

山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）

山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）山姆不急著成功，認為迷路也會走到很漂亮的地方。（《Bella儂儂》雜誌提供）

現在的山姆，不再急著問自己「我行不行」，而是選擇享受當下，和身邊的人一起把路走好。他形容創作就像一段旅程，可能會迷路，但只要誠實面對感受、尊重自己的內心，「最後看到的風景，會很漂亮」。

