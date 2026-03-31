未婚產子後首發聲！孫芸芸愛女沉默6天「連發20圖」洩心境

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣「第一名媛」孫芸芸的26歲愛女、微風小公主廖思惟，近日因爆出在澳洲未婚產子，成為全台焦點。在沉默6天後，廖思惟今（31）日首度更新社群動態，一口氣曬出20張生活近照，並留下耐人尋味的一句話，似乎在回應外界連日來的輿論風暴。

廖思惟未婚產子沉默6天，IG首發聲20張照連發。（翻攝自IG）

廖思惟今在社群上傳大量照片，涵蓋她的生活點滴，包括閱讀、喝飲料、與好友逛街，以及享受甜食的側拍，畫面中的她狀態依舊優雅自在。她在貼文中僅簡單寫下一個英文單字「Appreciation（感恩）」，在其中一張讀書紀錄中，書頁寫著「Your energy introduces you before you even speak.」似乎也訴說心境，媽媽孫芸芸也替貼文點讚。

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廖思惟勇敢生子近照美翻。（翻攝自IG）

廖思惟最新近況曝光，26歲當媽狀態美到不科學。（翻攝自IG）

面對愛女未婚生子帶來的輿論，孫芸芸第一時間證實陪伴在側，並強調：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」也希望外界能給他們一個安靜的成長空間，隱私與安全最重要，謝謝關心與理解。

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