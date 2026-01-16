自由電子報
娛樂 電影

黃秋生發聲「不怕遭害」 2部電影離奇在香港金像獎消失

黃秋生今天在臉書、IG宣傳電影《不赦之罪》的影人活動。（資料照，記者王文麟攝）黃秋生今天在臉書、IG宣傳電影《不赦之罪》的影人活動。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃秋生今天在臉書、IG宣傳電影《不赦之罪》的影人活動，將在1月24日與導演譚善揚一同出席，並引用聖經寫著：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害。因你與我同在，你的杖，你的竿都安慰我。」

黃秋生演出的《不赦之罪》曾在高雄電影節放映，而《今天應該很高興》則讓黃秋生再度入圍金馬獎最佳男配角。（翻攝自IG）黃秋生演出的《不赦之罪》曾在高雄電影節放映，而《今天應該很高興》則讓黃秋生再度入圍金馬獎最佳男配角。（翻攝自IG）

只是發文的時間點以及內容都引人關注，因為日前才傳出，第44屆香港電影金像獎公布「2025年度香港正式公映電影片目」，但黃秋生主演的電影《不赦之罪》、《今天應該很高興》，照理來說應該符合資格，卻莫名其妙消失，被懷疑有外力介入。

黃秋生在臉書發文，表示不怕遭害。（翻攝自黃秋生臉書）黃秋生在臉書發文，表示不怕遭害。（翻攝自黃秋生臉書）

諷刺的是，黃秋生曾在香港金像獎的舞台上講過這句話，2019年他以《淪落人》擊敗郭富城、周潤發等人拿下金像獎影帝，當時他的得獎感言特別感謝上帝，表示：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害。因你（祢）與我同在，你（祢）的杖，你（祢）的竿都安慰我。」

如今6年過去，黃秋生在不同的時空背景下再度發文，網友紛紛表示，「秋生哥，加油」、「想同你講一句，辛苦了」、「希望秋生哥之後有機會拍Netflix的戲」、「《不赦之罪》裡的牧師一角，真的沒有任何香港演員比你更適合，你當中細微表情內心戲好大機會再次成為影帝，現在的金像獎乾脆收一收」、「秋生哥是很多人確認的影帝，不需別人再確認」、「秋生哥，支持你」。

