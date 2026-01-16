馬國弼改名求轉運！命理師現場變臉斷言「恐衰十年」

馬國弼近日登上節目《聚焦2.0》分享去年拍攝電影時的瀕死經驗，一度以為將「魂斷日月潭」。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕馬國弼近日登上節目《聚焦2.0》，分享去年拍電影時驚險萬分的拍攝經歷，坦言那一刻「真的以為自己會魂斷日月潭」，宛如走過鬼門關；他也回憶演藝生涯的荒謬插曲，曾因角色演得太逼真，竟在市場遭觀眾賞巴掌。節目中，命理師江柏樂更直言他改名後「越改越糟」、「恐衰十年」，讓馬國弼當場傻眼。

馬國弼透露，2025年參演電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭拍攝一場與演員米可白的游泳戲碼，沒想到拍攝初期就發生意外。他指出，因米可白不諳水性，過程中突然溺水，他見狀立刻游回協助，卻在對方驚慌之下遭到壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險。所幸工作人員即時救援，才平安無事。回想當下，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，「真的以為自己會魂斷日月潭」，成為他畢生難忘的瀕死經驗。

馬國弼曾因將八點檔《市井豪門》中的「楊坤火」詮釋的太過逼真，以至於逛市場時被嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，令他哭笑不得。（年代提供）

除了拍戲驚魂，馬國弼也分享演藝生涯的另類遭遇。他曾在八點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」，劇中對妻子冷漠，甚至把小三帶回家，被觀眾封為「超級渣男」。由於角色詮釋過於到位，竟讓他在現實生活中被誤認，逛市場時遭嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，讓他哭笑不得。

命理師江柏樂指出馬國弼改名「反而更不好」、還可能「恐衰十年」，讓馬國弼當場傻眼。（年代提供）

談及近年轉運嘗試，馬國弼透露自己去年改名，將原本的「畢」字換成「弼」，象徵從單腳變成雙腳，寓意「蓄勢待發、站得更穩」，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業。不料在節目中卻被命理師江柏樂直言改名「反而更不好」，更斷言「越改越糟」，並指出「畢」字原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，加上馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達十年，讓他當場聽了相當錯愕。

